Mr Bean ajuda l'OMS en la lluita per conscienciar la població contra la Covid-19

L'Organització Mundial de la Salut ha difós un espot amb el personatge de la comèdia Mister Bean per conscienciar sobre les mesures de prevenció de la covid-19. Amb aquest anunci l'OMS vol recordar als ciutadans la importància de rentar-se les mans i mantenir la distància social.

L'actor Rowan Atkinson posa la veu a un "Mr. Bean" de dibuixos animats que repassa els passos essencials a seguir per evitar nous contagis. "Agraeixo el suport de l'equip darrere Mr. Bean per prestar la seva veu i talents per difondre consells sobre distanciament físic, higiene i símptomes", ha afirmat el director general de l'OMS Edros Adhanom Ghebreyesus.