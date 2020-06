Tres morts al Regne Unit en una acció que la policia qualifica d'atemptat terrorista

La policia de la regió de Times Valley tracta com un "incident terrorista" un apunyalament que va causar aquest dissabte la mort de tres persones a la localitat anglesa de Reading, segons ha informat la mateixa policia en el seu compte de Twitter. L'atac es va produir en un parc al vespre i tres persones més estan ferits de gravetat. La policia ha detingut un home de 25 anys com a presumpte autor dels fets que, segons la BBC, seria de nacionalitat líbia. En aquell mateix parc, s'havia celebrat poc abans una proposta del moviment 'Black Lives Matter', però tant la policia com els organitzadors ho han desvinculat, segons informa la televisió pública britànica.