El Govern, obert a un altre soci industrial com alternativa tancament de Nissan

El Govern central està treballant en projectes alternatius al tancament de la planta de Nissan de Barcelona, entre ells un de micromobilitat, amb o sense el fabricant japonès, amb l'objectiu de poder salvar "el màxim nombre possible" de llocs de treball, ha dit la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, en una entrevista amb Efe.

Nissan va anunciar aquest dijous la seva decisió de tancar els seus centres de Barcelona -Zona Franca (fàbrica de furgonetes), Montcada i Reixac (eixos) i Sant Andreu de la Barca (suspensions i bastidors), amb uns 3.000 empleats- i va assegurar que no hi havia "cap solució viable de futur" per a mantenir-les obertes.

"El diàleg amb Nissan segueix obert. Nosaltres els vam presentar un pla d'incentius per a poder garantir la viabilitat de la planta que segueix a sobre de la taula", ha afegit la ministra, que ha apuntat que si l'empresa japonesa rebutja el projecte, buscaran "un altre soci industrial" per tirar-lo endavant.

Després de l'anunci de tancament, el Govern ha proposat a la marca nipona crear un grup de treball per analitzar la situació i, "si finalment no canviessin d'opinió", abordar "escenaris alternatius" per a les instal·lacions, que estan "en un ecosistema de mobilitat amb moltes fortaleses".

"Catalunya i la Zona Franca tenen moltes fortaleses per reorientar el projecte industrial de Nissan, que era obsolet i que calia modernitzar", segons Maroto, que ha recordat que mentre el tancament costarà més de 1.000 milions, amb 400 milions es podria tirar endavant un pla industrial amb un nou vehicle "modern" que permetria mantenir les capacitats productives.

"Ho podem fer amb Nissan o, si s'escau, buscar un altre soci industrial", ha asseverat Maroto, qui ha avançat que la setmana que ve es reuniran amb representants de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona i del Consorci de la Zona Franca per estudiar la situació.

Un projecte molt important de micromobilitat

La primera opció serà intentar revertir la decisió de Nissan, però sobre la taula també està "el desenvolupament de projectes alternatius", entre els quals ha destacat un "molt important" de micromobilitat, com podria ser el "carsharing" (cotxe compartit).

"Barcelona i l'àrea metropolitana poden ser un bon camp de proves perquè es pugui desenvolupar un ambiciós projecte de micromobilitat amb la Zona Franca com a part", ha dit la ministra, que ha recordat que dins dels socis del clúster català de l'automoció estan companyies com Seat i Ficosa.

"Jo crec que hi ha bons 'partners' (socis) i es tracta de buscar projectes que puguem finançar de manera conjunta administracions públiques i sector privat", ha apuntat Maroto, qui ha advocat per donar senyals oportunes perquè la inversió vagi a Espanya i no a altres països.

"Cada ocupació que salvem serà un èxit" diu la ministra

Pel que fa als llocs de treball que podria salvar el projecte alternatiu que estudien per a Nissan Barcelona, Maroto ha destacat que seria "molt precipitat" parlar ara de xifres, al que ha afegit que "la voluntat del Govern ha estat sempre mantenir les capacitats productives i tota l'ocupació".

"Per descomptat, cada ocupació que salvem serà un èxit i si aconseguim salvar tots serà realment la cirereta. L'important és aconseguir salvar el major nombre de llocs de treball", ha afirmat.

Complint-se els pitjors auguris, Nissan ha anunciat aquest dijous la seva intenció de tancar els tres centres a Barcelona a finals de desembre d'aquest any, fet que deixa sense feina a 3.200 treballadors directes i n'amenaça 20.000 més.