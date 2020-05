Europa s'apropa a les 148.000 morts per coronavirus i suma més d'1.248.000 contagis, segons les dades publicades aquest dilluns pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC). Concretament, hi ha 147.558 víctimes mortals i 1.248.033 infectats. Espanya, amb 224.390 positius per coronavirus, continua sent l'estat europeu amb més casos confirmats. El segueix el Regne Unit amb 219.183, Itàlia, amb 219.070 casos; Alemanya, amb 169.575; França, amb 139.063, i Bèlgica, amb 53.081. A Europa, els països on s'han registrat més morts per coronavirus són el Regne Unit (31.855), Itàlia (30.560), Espanya (26.621) i França (26.621).

Aquestes dades no recullen l'última actualització de les autoritats espanyoles que eleva els casos confirmats a 227.436 i les defuncions a 26.744.