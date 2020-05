La pandèmia de coronavirus frega els 275.000 morts i els quatre milions de contagis a tot el món

La pandèmia del nou coronavirus originat a la ciutat xinesa de Wuhan és a punt de depassar els quatre milions de contagis i ha deixat gairebé 275.000 víctimes mortals a tot el món, segons el balanç de la Universitat Johns Hopkins.

D'acord amb les dades actualitzades a les 08.30 hores d'aquest dissabte, el balanç global del coronavirus ascendeix a 3.939.281 casos i 274.932 víctimes mortals en 187 països i territoris. El total de persones recuperades s'eleva a 1,32 milions de persones, taula que lidera els Estats Units, amb 198.993 persones curades, seguit per Alemanya, amb 143.300 pacients salvats, i Espanya, amb 131.148.

Un dia més, el gegant nord-americà segueix sent el país més afectat del món, tant en contagis com en morts, amb un ritme de creixement diari de contagis que s'ha situat en aquesta ocasió per sobre dels 28.000 positius, fins a aconseguir un total de 1.283.929 casos i 77.180 víctimes mortals.

Espanya continua com a segon país en nombre de casos, amb 222.857 positius i 26.299 morts, per davant d'Itàlia, amb 217.185 contagiats però amb una major xifra de víctimes mortals, amb un total de 30.201 decessos.

El Regne Unit, que la setmana passada va augmentar dràsticament el seu balanç de morts després d'incloure a els qui van perdre la vida fora dels hospitals, ha registrat fins avui 212.629 persones contagiades i 31.316 morts, superant a Itàlia com el segon país amb més morts per coronavirus.



RÚSSIA ÉS JA EL CINQUÈ PAÍS AMB MÉS CASOS

Després del Regne Unit se situa de nou Rússia, que aquest divendres va ascendir fins a la cinquena posició global avançant a França i Alemanya. Allí es té constància ja de 187.859 casos i 1.723 víctimes mortals després de diversos dies per sobre dels 10.000 contagis diaris.

França queda en sisè lloc, amb 176.202 persones amb coronavirus i 26.233 morts, per davant d'Alemanya, que té 170.588 contagiats i 7.510 morts. A continuació se situa el Brasil, que supera a Turquia amb 146.894 persones contagiades i depassa el llindar de les 10.000 víctimes mortals, amb 10.017 morts. Turquia es queda amb 135.569 contagiats i 3.689 víctimes mortals, per davant d'Iran, que acumula 104.691 positius i 6.541 morts.

La Xina, el país en el qual es va originar la pandèmia, es queda en l'onzena posició, amb 83.976 casos i 4.637 morts. Li segueix el Canadà, que té 67.674 persones amb coronavirus i que comptabilitza 4.697 morts per la covid-19, mentre que el Perú acumula depassa el llindar dels 60.000 casos, amb 61.847 contagis i 1.714 morts.

Índia registra un total de 59.765 positius i a un pas de les 2.000 víctimes mortals, amb 1.986 morts provisioonales, per davant de Bèlgica, amb 52.011 casos i 8.521 decessos. A continuació, Països Baixos se situa per sobre dels 40.000 positius, l'Aràbia Saudita, Mèxic i Suïssa sobrepassen els 30.000 contagis i l'Equador, el Pakistan, Portugal, Xile, Suècia, Irlanda, Singapur, Bielorússia i Qatar ja comptabilitzen més de 20.000.

La Unió dels Emirats Àrabs, Israel, Àustria, el Japó, Polònia, Romania, Ucraïna, Bangladesh, Indonèsia, Corea del Sud, Filipines, Dinamarca i Colòmbia sobrepassen els 10.000 contagis.

Per sobre del llindar dels 9.000 positius es troba Sèrbia, i República Dominicana, mentre que Sud-àfrica, Egipte, República Txeca Noruega i Panamà sobrepassen els 8.000 contagis.

Després de Kuwait, l'únic país del balanç a la franja dels 7.000 casos es troben Austràlia i Malàisia amb més de 6.000 casos, per davant dels més de 5.000 positius registrats a Finlàndia, el Marroc, l'Argentina i Algèria.