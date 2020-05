Espanya registra 276 morts per Covid-19 en 24 hores, 5 menys que divendres

Espanya ha arribat aquest dissabte als 25.100 morts per coronavirus, després de registrar 276 morts en les últimes 24 hores, la qual cosa suposa un lleu descens de cinc defuncions respecte al divendres, quan es van registrar 281 morts en un dia.

Els casos totals de coronavirus diagnosticats per PCR ascendeixen a un total de 216.582 positius, 1.147 casos més en les últimes 24 hores, segons les últimes dades facilitades pel Ministeri de Sanitat.

A més, s'han recuperat ja 117.248 pacients, la qual cosa suposa un increment de 2.570 persones més que han superat la malaltia des d'aquest divendres.

Aquest dissabte el total de casos que han precisat hospitalització a Espanya ascendeix a 117.949 persones, 556 més des del divendres; i les persones que han ingressat en UCI són ja 10.909, la qual cosa suposa un augment de 49 ingressos en les últimes 24 hores.

Per comunitats autònomes, Madrid segueix sent la regió que més morts ha registrat fins al moment, amb 8.292 morts per coronavirus, seguida de Catalunya, 5.137; Castella-la Manxa, 2.534 ; Castella i Lleó, 1.788 ; País Basc, 1.321 ; Comunitat Valenciana, 1.258; Andalusia 1.253; Aragó 761; Galícia, 557; Navarra, 460; Extremadura,458 ; La Rioja, 334; Astúries 279; Balears, 197; Cantàbria, 193; Canàries, 140; Múrcia, 132 ; Ceuta, 4; i Melilla, 2.

Pel que fa als contagiats, la Comunitat de Madrid també és la regió que més casos positius diagnosticats per PCR ha registrat, amb 62.073 infectats, seguit de Catalunya, amb 49.850; Castella i Lleó, 17.165; Castella-la Manxa, 15.967; País Basc, 12.887; Andalusia, 12.207; Comunitat Valenciana, 10.411; Galícia, 8.902; Aragó, 5.136; Navarra, 4.888; La Rioja, 3.947; Extremadura, 2.824; Astúries, 2.303; Canàries, 2.212; Cantàbria, 2.201; Balears, 1.902; Múrcia, 1.491; Melilla, 115; i Ceuta, 101.

El Ministeri de Sanitat ha matisat que la Comunitat de Madrid consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per PCR, la qual cosa pot afectar a les xifres de dies previs, com succeeix aquest dissabte. L'ajust es veu reflectit en el total de casos d'Espanya.