Les morts per coronavirus a Espanya augmenten lleugerament

Les morts diàries per coronavirus a Espanya han augmentat lleugerament aquest dissabte, en registrar-se 378 nous morts, la qual cosa eleva a 22.902 les persones que han perdut la vida, segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat.

El divendres es van registrar 367 morts, per la qual cosa aquest dissabte s'ha produït un lleuger augment d'11 morts més diaris.

El total de contagiats per coronavirus ascendeix a un total de 223.759, en registrar-se 2.944 positius més aquest dissabte, i ja són 95.708 persones les que s'han recuperat, la qual cosa suposa 3.353 curats en les últimes 24 hores.

Per comunitats autònomes, la Comunitat de Madrid segueix sent la que més morts per Covid-19 ha registrat, amb un total 7.848 morts, seguit de Catalunya, amb 4.498; Castella-la Manxa, 2.292; Castella i Lleó, 1.639; País Basc, 1.212; Comunitat Valenciana, 1.172; Andalusia, 1.131; Aragó, 709; Navarra, 429; Extremadura, 416; Galícia, 388; La Rioja, 311; Astúries, 239; Cantàbria, 182; Balears, 174; Canàries, 130; Múrcia, 126; Ceuta, 4; i Melilla, 2.

La Comunitat de Madrid també és la regió amb major nombre d'infectats per coronavirus, amb un total de 62.510 contagiats; seguit de Catalunya, amb 47.288; Castella-la Manxa, 18.525; Castella i Lleó, 18.259; País Basc, 14.132; Andalusia, 12.824 Comunitat Valenciana, 11.123; Galícia, 9.116; Aragó, 5.382; Navarra, 5.274; La Rioja, 4.946; Extremadura, 3.458; Astúries, 2.542; Cantàbria, 2.315; Canàries, 2.155; Balears, 1.907; Múrcia, 1.756; Ceuta, 125; i Melilla, 118.

El Ministeri de Sanitat ha matisat que el total de positius registrats inclouen els diagnòstics PCR i els positius a test d'anticossos.