El Govern exclou finalment als nens de 14 anys de les sortides

El Govern ha decidit finalment que siguin els menors de 0 a 13 anys els que puguin gaudir des del diumenge d'un passeig diari al dia d'una hora de durada i en un radi d'un quilòmetre de la seva casa, acompanyats d'un adult, que podrà sortir amb fins a tres nens. Així ho especifica l'ordre del Ministeri de Sanitat que regula aquesta mesura.

Fonts governamentals també han confirmat a Europa Press que finalment s'ha establert que siguin els menors de 14 anys els que puguin beneficiar-se d'aquests passejos acompanyats per un adult, per la qual cosa no entren els nens i nenes de 14 anys.

Precisament, la pròrroga del decret de l'Estat d'Alarma, que també publica aquest dissabte el Boletín Oficial del Estado especifica que s'ha entès "raonable" establir el llindar d'edat dels menors de 14 anys perquè a partir dels 14 anys el grau d'autonomia del menor li permet prescindir de l'acompanyament d'un adult en aquests desplaçaments.

Per això, la mesura d'acompanyament als pares al supermercat, banc o la farmàcia que recull la pròrroga del decret i també entra en vigor demà, queda igualment circumscrita als menors de 14 anys, entenent que els de 14 anys d'ara endavant poden fer aquestes tasques permeses sense acompanyament de l'adult.



Confusió amb el tram d'edat durant la setmana

Aquesta decisió suposa un canvi de criteri respecte a l'aclarit dimecres passat pel mateix Ministeri de Sanitat, que assenyalava que la mesura d'alleujament del confinament per a nens i nenes incloïa també als de 14 anys, és a dir, que afectava la franja d'edat de 0 a 14 anys.

Va ser dissabte passat 18 d'abril quan el president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar un alleujament del confinament dels nens i va assenyalar llavors que, encara que la franja d'edat hauria de ser acordada, en principi la de referència eren els 12 anys, fent al·lusió a la Llei de Salut Pública.

No obstant això, poc abans del Consell de Ministres del passat dimarts 21 d'abril en el qual s'anava a exposar la mesura, el ministre de Consum, Alberto Garzón, va avançar en una entrevista que s'havia decidit que fossin els "menors fins a 14 anys" els que poguessin beneficiar-se d'aquest alleujament.

Minuts després compareixia la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior a aquest Consell de Ministres i anunciava que els nens "menors de 14 anys" podrien acompanyar als adults a fer tasques essencials recollides en el Decret d'Alarma, com anar al supermercat, al banc o a la farmàcia, sense esmentar en aquest cas els passejos.

Després de les crítiques que va suscitar la mesura, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va comparèixer passades les 20.30 hores d'aquest mateix dimarts per a anunciar que el Govern rectificava i permetria "als menors de 14 anys" fer passejos. L'endemà, fonts del Ministeri de Sanitat aclarien a Europa Press que la mesura inclouria també als nens i nenes de 14 anys.

Aquest mateix dimecres, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón també va incloure als nens de 14 anys en parlar de la mesura. "En principi, la decisió que està ara sobre la taula fins als 14 anys és raonable", va precisar en roda de premsa.

No obstant això, durant la compareixença en el Congrés, també el dimecres, el president del Govern, Pedro Sánchez, va tornar a referir-se als "menors de 14 anys". "Crec que he respost a la qüestió dels menors de 14 anys", va dir en resposta a les reclamacions del portaveu de Més País, Íñigo Errejón, després d'admetre que s'havia "pecat de prudència" amb la mesura.

Un dia després, aquest dijous 23 d'abril, van comparèixer el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias, per a explicar les condicions en les quals podrien donar-se passejos. En aquest cas, Illa es va referir als "menors de 14 anys" mentre que Iglesias va parlar de "menors fins a 14 anys.

"A partir d'aquest diumenge nens i nenes de fins a 14 anys podran sortir a fer passejos i a jugar al carrer", va dir Iglesias, mentre que Illa va tornar a referir-se als "nens menors de 14 anys", que va xifrar en sis milions de menors a Espanya.

Aquest mateix divendres, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres en el qual es va aprovar la pròrroga de l'Estat d'Alarma, acompanyat de la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va tornar a referir-se al fet que els "menors de 14 anys" podran sortir a fer passejos acompanyats d'un adult des d'aquest diumenge.

Finalment, tant l'ordre de Sanitat com la pròrroga del Decret d'Alarma, publicades aquest dissabte en el BOE, parlen de "menors de 14 anys" i fonts governamentals han confirmat a Europa Press que efectivament s'ha decidit excloure als nens i nenes de 14 anys.