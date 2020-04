Un epidemiòleg afirma que molta grip d'enguany va ser coronavirus sense saber-ho

El professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford Dani Prieto-Alhambra afirma que molts casos que es van diagnosticar a Espanya com a grip estacional abans que es detectés el primer cas de coronavirus eren en realitat la COVID-19 perquè creu que aquest virus ja circulava almenys des de principis de febrer.

En una entrevista en l'emissora RAC-1, Prieto-Alhambra ha dit que creu que el coronavirus hauria arribat a Catalunya tres setmanes abans del primer cas detectat i que s'haurien diagnosticat com a grip 'comuna' fins a 14.000 casos de COVID-19. "Hem comparat la corba de grip amb la dels últims deu anys i a principis de febrer hi ha un excés de casos: hi ha massa casos de grip que, segurament, atribuïm a un diagnòstic erroni de coronavirus", ha assenyalat l'expert. "Calculem que entre 1.800 i 14.000 casos s'havien diagnosticat com a grip i eren coronavirus", ha concretat.

Prieto-Alhambra ha atribuït a la presència a Catalunya del nou coronavirus setmanes abans del primer diagnòstic el que "fracassés en la fase inicial de contenció, perquè si se t'escapen milers de casos, és molt difícil que el puguis fer".

"El que era molt sorprenent -ha afegit- és que, havent-hi hagut tres casos a França el 24 de gener, a Catalunya no es veiés cap fins al 24 de febrer. No es va fer cap restricció en els viatges i la permeabilitat de les fronteres entre Catalunya i França és òbvia".

El farmacoepidemiòleg ha confessat: "Al gener pensàvem que aquesta malaltia estava molt lluny, que no ens arribaria aviat i obviàvem que en el segle XXI hi ha connexions amb avions que arriben cada dia a Catalunya procedents de la Xina i de molts altres països. No es va tenir això en compte prou ni es van prendre les mesures que eren necessàries".

Sobre la situació actual de l'epidèmia ha opinat que "a Catalunya i Espanya segurament ha arribat al pic" i ha considerat "una bona idea" començar a desconfinar a la població de menys risc, com els nens, "però tenint en compte que no haurien d'anar a parar a casa dels seus avis perquè ells sí que són població de risc".