Macron manté l'objectiu de reconstruir Notre-Dame en cinc anys

Un any després de l'incendi que va arrasar la coberta de Notre-Dame, el president francès, Emmanuel Macron, va afirmar aquest dimecres que es farà "tot el possible" per a complir l'objectiu de reconstruir en cinc anys la catedral, les obres de la qual estan ara paralitzades.

"Reconstruirem Notre-Dame en cinc anys. Farem tot el possible per a mantenir aquest termini. Per descomptat, les obres estan en suspens de moment per la crisi sanitària però es rellançaran en quan sigui possible", va dir Macron en un missatge en vídeo retransmès en el seu compte de Twitter.

El cap de l'Estat va dir que l'important és marcar-se objectius ambiciosos i "mobilitzar-se per a aconseguir-los" per a "estar a l'altura de les grans construccions" de la història.

"Si la restauració de Notre-Dame ens importa a tots és perquè és símbol de la resiliència del nostre poble, de la seva capacitat per a superar els desafiaments i tornar a posar-se en peus. Sovint trobem la força de la fraternitat en l'adversitat, que ens permet superar-nos a nosaltres mateixos, posar-nos a l'altura de la història", va dir.

Macron va agrair en el seu missatge el treball dels bombers que van salvar l'edifici de les flames el 15 d'abril de 2019, ja que quan el foc va aconseguir la torre nord de la catedral es va arribar a témer per la integritat de l'edifici.

També les gràcies als 340.000 donants que han posat fons per a la reconstrucció (més de 901 milions d'euros) i als quals es dediquen a la seva reconstrucció, una "generositat que serà els fonaments de l'esplendor recuperada de Notre-Dame".

A més de bombers, policies i agents civils que van evacuar l'edifici, van garantir la seguretat als voltants i van salvar les obres d'art, va reconèixer el treball que artesans i aprenents estan portant en l'obra, per a utilitzar tècniques de construcció de l'Edat mitjana.

"Heu asfaltat el camí cap als dies millors que vénen, en els quals els francesos recuperaran l'alegria d'estar junts, i on l'agulla de Notre-Dame es llançarà de nou cap al cel", va concloure.

Les obres de la catedral, amb les quals en l'últim mes es devien per fi retirar l'estructura de bastides cremada que roman sobre l'edifici des de l'incendi, han quedat suspeses per la crisi sanitària del coronavirus.

Aquest dimecres, la campana major "Emmanuelle" sonarà en record d'aquest primer aniversari encara que haurà de ser activada manualment per dos homes que pujaran fins al campanar perquè el sistema elèctric està desactivat.

Des de la plaça de la catedral, seguiran l'escena el ministre de Cultura, Franck Riester, i els principals càrrecs de la diòcesi parisenca.