Europa allarga els confinaments, però alguns països menys afectats ja comencen a aixecar restriccions

Els països de la Unió Europea més afectats pel coronavirus han optat per allargar els confinaments quan fa un mes que els van començar a aplicar per la pandèmia del covid-19. Tot i això, estats com Alemanya, Àustria i Dinamarca on hi ha un nivell més baix de morts han començat a aixecar restriccions. Itàlia i Bèlgica han ampliat el confinament fins al 3 de maig, mentre França ho ha fet fins a l'11 i a Espanya encara està previst fins al 25 d'abril, si bé també s'espera un allargament similar. Tanmateix, l'estat espanyol ha sigut el primer dels més perjudicats per la pandèmia en relaxar les restriccions permetent la tornada a la feina en el sector industrial no essencial a principis d'aquesta setmana.

Espanya és l'estat europeu amb més casos confirmats de coronavirus, amb més de 170.000, seguit d'Itàlia amb més de 160.000 i Alemanya amb més de 125.000. Pel que fa a la mortalitat, Itàlia i Espanya s'emporten la pitjor part amb més de 20.000 morts cadascuna. En els darrers dies, però, ha disminuït lleugerament el nombre de defuncions diàries.

França és el tercer país amb més defuncions, unes 15.000, seguit del Regne Unit i Bèlgica. Cal tenir en compte, però, la població d'aquests països, ja que per exemple, Bèlgica té 34 morts per cada 100.000 habitants, mentre que Itàlia en té 33. Espanya té la proporció més alta a Europa: 37 defuncions per cada 100.000 habitants.

En confinament des de finals de febrer a les zones més afectades, Itàlia va decidir la setmana passada prorrogar el confinament de la població fins al 3 de maig i confia que a partir d'aquesta data es pugui reprendre l'activitat "amb precaució i gradualment". Des de principis d'abril els nens ja poden sortir a passejar acompanyats d'un adult i a meitats d'aquesta setmana han reobert llibreries, papereries i botigues per a nens.

El govern francès ha allargat el confinament fins a l'11 de maig després de reconèixer que "l'epidèmia encara no està controlada". Passada aquesta data, el president Emmanuel Macron estudia reobrir les escoles progressivament.

En la seva quarta setmana de confinament i encara amb una tendència a l'alça en les morts diàries, al Regne Unit el govern de Boris Johnson té previst dijous ampliar el confinament, segons informa la premsa britànica.

Més avançats

Alemanya encapçala el rànquing de països amb més infectats pel covid-19, però la proporció de morts és de les més baixes d'Europa. Arran de la recomanació del comitè científic alemany de reduir les restriccions a l'espai públic, el govern d'Angela Merkel ha decidit que les botigues petites puguin reobrir la setmana que ve i les escoles a principis de maig. El govern d'Angela Merkel ha decidit aquest dimecres començar a aixecar les restriccions pel covid-19 amb precaució, tot i que amplia l'obligació de mantenir una distància social de seguretat fins al 3 de maig. Preveuen que els festivals i altres esdeveniments públics estiguin prohibits fins a finals d'agost. L'executiu alemany revisarà cada dues setmanes la situació per si cal reimposar alguna mesura.

A Dinamarca on per ara hi ha 6.318 infectats i 285 morts, el govern danès, que no havia aplicat cap confinament, ha reobert aquesta setmana les escoles que feia un mes que estaven tancades. Un pas que també farà Noruega la setmana que ve amb unes xifres de contagis i defuncions similars a les daneses.

Els austríacs han pogut reobrir ja les botigues més petites, però és obligatori portar mascareta en farmàcies i supermercats. Amb uns 14.000 casos i més de 370 morts, Àustria continua recomanant als seus ciutadans que es quedin a casa el màxim possible.



L'excepció de Grècia i Suècia

Entre els més avançats en prevenir i gestionar la pandèmia destaca especialment un país del sud d'Europa. Grècia va cancel·lar ja a finals de febrer grans concentracions de persones, a principis de març tancava escoles i un parell de setmanes després instaurava el confinament. Ara mateix té poc més de 2.000 casos i un centenar de morts, però allargarà el confinament fins a finals d'abril per evitar un augment de contagis amb la pasqua ortodoxa grega que comença el diumenge.

Amb una estratègia totalment diferent de la dels estats europeus, Suècia s'ha desmarcat del confinament i ho manté tot obert. Amb més de 1.000 morts, el govern suec continua insistint que mantenir escoles i comerços funcionant és la millor estratègia, malgrat que alguns experts li retreuen no imposar restriccions, especialment perquè és el país nòrdic amb una ràtio per morts més elevada.

Brussel·les i l'OMS recomanen un aixecament gradual de les restriccions

En el seu full de ruta per al desconfinament, la Comissió Europea demana als estats coordinació per evitar que sigui un procés desordenat, tal com va passar amb l'adopció de les restriccions per frenar el coronavirus. L'executiu europeu recomana que el desconfinament sigui un procés gradual i començar-lo quan hi hagi un descens "significatiu" i "sostingut en el temps" dels contagis.

La Comissió la reincorporació dels treballadors sigui també gradual i continuar potenciant el teletreball mentre s'hagi de mantenir el distanciament social. També recomana anar substituint les mesures generals per altres més dirigides i controlar l'expansió del virus durant la fase de desconfinament a través d'una aplicació.

Per la seva banda, l'OMS també planteja fer un aixecament gradual de les restriccions basant-se en una anàlisi dels riscos epidemiològics i els beneficis socioeconòmics d'aquestes decisions. Segons l'organització, l'ideal seria que passessin dues setmanes entre cada fase per evitar el risc que reapareguin brots.