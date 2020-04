Europa supera els 727.000 contagis de coronavirus i les 68.000 morts

Europa ha registrat 727.879 contagis de covid-19 i 68.186 morts, segons les últimes dades publicades aquest dissabte pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, en les seves sigles en anglès).

Espanya és l'estat europeu amb més casos confirmats de coronavirus, amb 157.022, una xifra que no té en compte les últimes actualitzacions de les autoritats espanyoles. El país transalpí n'ha registrat 147.577.Alemanya és el tercer estat europeu amb més casos, amb 11758. La segueixen França (90.676), el Regne Unit (70.272) i Bèlgica (26.667). Des del 31 de desembre passat fins aquest divendres al món hi ha hagut 1.653.204 casos detectats i 102.088 morts per la covid-19.

Itàlia (18.851), Espanya (15.843) i França (13.197) són els estats de la Unió Europea amb més defuncions per coronavirus, segons les dades de l'ECDC. Els segueixen el Regne Unit amb 8.958 morts i Bèlgica amb 3.019.