Europa supera els 230.000 contagis de coronavirus i s'apropa a les 14.000 morts

Europa supera els 230.000 contagis per covid-19 i s'apropa als 14.000 morts, segons les últimes dades publicades aquest divendres, però recollides dijous, pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, en les seves sigles en anglès). Concretament, es registren 232.470 positius i 13.692 defuncions. Itàlia amb 74.386 casos i Espanya amb 47.610 (una xifra que no té en compte les últimes actualitzacions de les autoritats espanyoles, que ja xifren els contagiats en més de 56.000) són els dos estats europeus més afectats per la pandèmia. Alemanya és el tercer estat europeu amb més casos, amb 36.508. La segueixen França (25.233), el Regne Unit (9.529) i els Països Baixos (6.412).

Itàlia (7.595), Espanya (3.434) i França (1.331) són els estats amb més defuncions per coronavirus de la Unió Europea, segons les dades de l'ECDC.



Espanya ja és el segon estat amb més víctimes mortals

L'Estat espanyol ha superat les 4.000 morts per coronavirus amb 655 noves defuncions en un dia i 8.578 positius més. Amb aquestes dades del dijous, Espanya ja acumula 56.188 casos confirmats de coronavirus i 4.089 persones mortes amb la covid-19.