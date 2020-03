Més de la meitat dels estats de la UE han tancat fronteres o reimposat controls pel coronavirus

Més de la meitat dels estats membre de la Unió Europea han tancat fronteres o reimposat controls fronterers pel coronavirus. Almenys 18 dels 27 estats membre han optat per aquest tipus de restriccions en les darreres dues setmanes. Finlàndia ha anunciat aquest dilluns que tanca les seves fronteres pel coronavirus i suspèn tots els viatges al país fins al 13 d'abril. Bèlgica, Malta i Croàcia també van restringir a finals de la setmana passada totes les entrades que no siguin essencials. Àustria, Hongria, República Txeca, Dinamarca, Polònia, Estònia, Letònia, Lituània, Alemanya, Espanya, França, Portugal, Eslovàquia i Xipre ja fa almenys una setmana que han posat controls fronterers o que han tancat fronteres.

La resta de països de la UE encara no han adoptat aquestes mesures extremes però sí desaconsellen als seus ciutadans viatjar.

Noruega i Suïssa, membres de l'espai Schengen, també han aplicat restriccions frontereres per la pandèmia.