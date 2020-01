Puigdemont reclama un «mecanisme democràtic per a l'autodeterminació» en el seu primer discurs com a eurodiputat

L'eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha reclamat a la Unió Europea que "avanci" en un "mecanisme democràtic per a l'autodeterminació" en el seu primer discurs com a eurodiputat. "L'autodeterminació és la millor manera de resoldre els conflictes territorials", ha defensat Puigdemont en el debat parlamentari de la presidència rotatòria de la UE. Puigdemont ha fet una crida al "diàleg i la negociació" per trobar una "solució política a Catalunya" i ha reivindicat la qüestió catalana és "un afer europeu" i estarà present en la presidència de torn de la UE. Puigdemont ha rebutjat acceptar preguntes que han demanat els eurodiputats Dolors Montserrat (PP) i Luís Garicano (Cs).

L'expresident ha intervingut aquest matí en el debat sobre les prioritats de la presidència de torn de la Unió Europea amb el primer ministre croat Andrej Plenkovi? i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen.