Els Verds recomanen a Puigdemont que vagi amb els flamencs on està Vox

Els Verds a l'Eurocambra consideren com un "problema" la petició dels eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín d'adherir-se al grup dels Verds/ALE, tot i que la debatran en les properes setmanes, segons ha assegurat el seu co-president, Philippe Lamberts, en roda de premsa a Estrasburg. Segons Lamberts, és "incongruent" que els dos independentistes catalans plantegin entrar a un grup "oposat al dels seus millors amics belgues", de l'N-VA. El partit flamenc, que és al grup dels Conservadors i Reformistes Europeus a la cambra on també hi ha Vox, ha donat suport explícit als exiliats des de la seva arribada a Bèlgica "La lògica conduiria a que aquestes dues persones s'unissin al grup dels seus millor amics", ha dit Lamberts.

Puigdemont i Comín van demanar la seva adhesió als Verds/ALE, una coalició entre els ecologistes, on s'integra l'eurodiputat dels comuns Ernest Urtasun, i l'Aliança Lliure Europea, el partit on hi ha les formacions de caire independentista i que compta amb ERC entre els seus membres. Si bé ALE accepta als dos independentistes, la decisió d'admetre's necessita dels vist-i-plau dels Verds, que aquest dimarts han admès per primera vegada públicament que per a ells suposa "un problema".