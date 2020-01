Sánchez afirma que el diàleg és l'única via possible davant el conflicte català

Sánchez afirma que el diàleg és l'única via possible davant el conflicte català @Congreso_Es

El candidat a la investidura, Pedro Sánchez, ha subratllat avui que el diàleg és "l'única via possible" per resoldre el "conflicte" català i ha assenyalat que aquest diàleg ha d'estar "emparat" per la Constitució.

"Obrim un diàleg honest emparat per la seguretat que atorga el nostre marc legal", ha dit Sánchez en el seu discurs d'investidura, en què ha considerat que cal deixar enrere la "judicialització del conflicte" i "reprendre el camí de la política" .

El president de Govern en funcions ha insistit que cal recomençar i reprendre aquest diàleg en el moment en què "els camins es van separar" i que "els arguments" d'uns i altres "van deixar d'escoltar-se".

Ha considerat "innegables" els diferents sentiments que hi ha a Catalunya i ha reconegut que en els últims anys hi ha hagut un "abandonament" i "incapacitat" per resoldre aquest conflicte, que també ha justificat per les "debilitats i desgastos del sistema autonòmic" que cal "corregir".

Sánchez ha apel·lat així mateix al diàleg entre totes les forces per resoldre altres problemes que afecten els ciutadans i que "no distingeixen entre esquerres i dretes".

"No demanarem a ningú que renunciï als seus principis, només que renunciïn al seu sectarisme", ha assegurat.