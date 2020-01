Les principals mesures que ha anunciat Pedro Sánchez

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha enumerat en la seva intervenció inicial en el debat en el qual aspira a la investidura les iniciatives que pensa posar en marxa al llarg de la legislatura i que en la seva major part estan contingudes en l'acord de coalició amb Unides Podemos.

Aquestes són les principals mesures exposades per Sánchez en els deu apartats que ha considerat com a eixos d'actuació del seu futur Executiu:



1.- Creixement i creació d'ocupació

- Derogació de la reforma laboral de 2012

- Nou Estatut dels Treballadors

- Aconseguir al final de la legislatura un salari mínim que representi el 60 per cent del salari mitjà

- Pla Estratègic de Formació Professional

- Continuació de l'equiparació salarial de Policia i Guàrdia Civil i les policies autonòmiques



2.- Justícia fiscal i equilibri pressupostari

- Llei de prevenció i lluita contra el frau fiscal

- Prohibició de noves amnisties fiscals

- Augment del tipus impositiu per a grans corporacions i reducció per a les pimes

- Augment de l'IRPF per a rendes superiors a 130.000 euros

- Impuls de la taxa Tobin



3.- Impuls de la indústria, les pimes i els autònoms

- Augment de la inversió en I+D+i per sobre de l'increment del límit de despesa o financer de l'estat

- Desenvolupament de la llei de Ciència

- Millorar cobertura i fixar quotes més justes per a treballadors autònoms

- Pla de Desenvolupament Industrial

- Estratègia de Turisme Sostenible 2030

- Completar desplegament de la tecnologia 5G



4.- Lluita contra l'emergència climàtica

- Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica

- Pla nacional integrat d'energia i clima

- Reforma del mercat elèctric per reduir la factura energètica

- Creació de l'Institut de Transició Justa

- Reforma del bo social elèctric, incloent-hi el gas, i prohibició de talls de subministraments bàsics per impagaments aliens a la voluntat de les seves titulars

- Llei de Mobilitat Sostenible i finançament del transport públic

- Pla Nacional d'eficiència i reutilització de l'aigua

- Llei de Benestar Animal



5.- Repte demogràfic

- Estratègia Nacional enfront del repte demogràfic

- Creació d'oficines de despoblació



6.- Impuls de la Cultura i l'Esport

- Completar el desenvolupament de l'Estatut de l'Artista

- Pacte per la lectura

- Model d'RTVE plural, independent, pública i transparent

- Llei de l'Esport

- Pla d'Acció sobre igualtat en l'àmbit cultural



7.- Plena igualtat

- Llei per la igualtat retributiva entre homes i dones

- Acord per la racionalització d'horaris

- Creació de l'Oficina Estatal de lluita contra la discriminació

- Completar el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere

- Llei integral contra el tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual

- Rebuig de la gestació subrogada



8.- Regeneració democràtica i protecció i ampliació de drets socials

- Llei Bàsica d'educació que derogui la LOMCE

- Invertir en educació un 5 per cent del PIB en 2025

- Pacte per la Universitat

- Revisió del sistema de beques

- Eliminació progressiva dels copagaments sanitaris

- Blindatge constitucional del sistema públic de serveis socials

- Inversió en sanitat del 7 per cent del PIB el 2023

- Nou Pacte de Toledo que garanteixi sostenibilitat i suficiència de les pensions, que pujaran conforme a l'IPC

- Culminar la llei per a la protecció integral de la infància i adolescència

- Frenar pujades abusives dels lloguers

- Regulació de la publicitat dels jocs d'atzar

- Pla Nacional contra la Corrupció

- Pacte d'Estat per la modernització de la Justícia



9.- Nous drets i memòria democràtica

- Llei de Regulació de l'Eutanàsia

- Suport a l'adopció per famílies LGTBI

- Noves actuacions en matèria de memòria històrica que inclou la recuperació com més aviat millor del Pazo de Meirás

- Nova llei de Seguretat Ciutadana que substitueixi la llei "mordassa"

- Eliminació del vot rogat

- Estratègia Nacional per a la lluita contra la desinformació

- Pla de Ciberseguretat

- Recuperació de béns immatriculats indegudament per l'Església

- Llei integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació



10.- Desenvolupament de l'Estat de les autonomies

- Mesa de diàleg amb la Generalitat de Catalunya dins del marc constitucional

- Complir amb transferències pendents al País Basc

- Nou finançament autonòmic.