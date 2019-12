Les claus de la sentència del TJUE

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha determinat que Oriol Junqueras tenia dret a gaudir d'immunitat per haver estat elegit eurodiputat, un privilegi que les autoritats judicials espanyoles no li van reconèixer. La sentència pot afectar la situació de l'expresident Carles Puigdemont i de l'exconseller Toni Comín, que també van ser elegits europarlamentaris el passat 26 de maig i que mai han estat jutjats en estar fugits a Bèlgica. Aquestes són les claus de la sentència.



Tenia Junqueras immunitat? SÍ

El TJUE ha determinat que Oriol Junqueras hauria d'haver tingut dret a gaudir d'immunitat. La base argumental de la sentència és que una persona adquireix la immunitat com a eurodiputat en el moment en què es fan públics els resultats oficials de les eleccions i que no cal que reculli la seva acta i juri el càrrec a l'Europarlament europeu.



Cal repetir el judici? NO

La sentència assenyala que "no procedeix la reobertura de la fase oral de procediment",



Havia d'haver-se permès a Junqueras recollir l'acta i jurar el càrrec?

El dictamen del TJUE sosté que el Tribunal Suprem hauria d'haver suspès la llibertat provisional de Junqueras, ja que ja tenia immunitat, permetent anar a recollir l'acta d'eurodiputat i acudir al Parlament Europeu en jurar el càrrec. El Tribunal assenyala que si el Suprem considerava que Junqueras havia de tornar a ingressar a la presó, el que havia de fer era demanar un suplicatori al Parlament europeu perquè li suspengués la immunitat.



Suposa la sentència que Junqueras ha de sortir en llibertat?

La sentència es refereix només en el moment en què Junqueras va ser elegit eurodiputat, un període en què estava a la presó provisional i no en l'actualitat, quan ja està condemnat. Sobre les conseqüències que la sentència pot tenir sobre la situació de Junqueras, és a dir, sobre si ha de sortir en llibertat, el TJUE estableix que això ho ha de decidir el Tribunal Suprem. "És a tribunal remitent a qui incumbeix apreciar els efectes aparellats a les immunitats de què gaudeix el Sr. Junqueras Vies en altres possibles procediments", afirma la sentència.



Té efecte la sentència sobre Puigdemont i Comín?

Encara que no els esments directament, el dictamen del TJUE sí que té efecte directe sobre l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín. Essencialment, perquè d'acord ambl que estableix la sentència, Puigdemont i Comín ja són eurodiputats de ple dret i, per tant, gaudeixen d'immunitat, encara que no hagin recollit l'acta ni jurat el càrrec davant el Parlament Europeu.