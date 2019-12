Mercats de Nadal imprescindibles d'Europa

Els amants de les festes de Nadal estan d'enhorabona, queda molt poc per l'arribada d'aquesta època tan especial. Dolços, nadales i colors que fan que aquests dies tinguin una màgia única. Per aquest motiu, les ciutats es preparen amb infinitat de mercats ambulants i les activitats que porten associades. Si vols fer una escapada aquestes pròximes setmanes, et presentem alguns dels millors mercats nadalencs de les ciutats europees.

BRUSSEL·LES

La coneguda Grand-Place de Brussel·les s'omple de llocs on menjar un dolç tradicional o beure un got de vi calent. Obert des del 29 de novembre, la ciutat ofereix un preciosa imatge que es pot completar amb la visita a altres mercats propers com el de Lovaina a només mitja hora en tren de centre de Brussel·les. Això sí, tingues en compte que el mercat d'aquesta segona ciutat estarà obert a partir de l'11 de desembre.



BERLÍN

Obert des del 25 de novembre, el mercat de la capital alemanya se situa a la zona de Spandau. Les seves casetes de fusta creen una atmosfera en la qual el visitant se sent com dins d'un conte. A més de les parades, també sol haver-hi concerts nadalencs i espectacles de llums. Una bona manera de descobrir el Berlín més tradicional fins a finals del mes de desembre.

FRANKFURT

A uns quilòmetres de Berlín trobem la ciutat de Frankfurt. Una visita obligada si vas a Alemanya que es revela com una destinació ideal per a aquestes properes festes. El seu mercat nadalenc se situa al centre històric, més concretament a la Plaça Römerberg. Obert des del 26 de novembre en horari ininterromput des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre, els seus cavallets són una de les atraccions més populars entre els nens i els no tan nens.



PRAGA

A la República Txeca es prenen el Nadal molt seriosament, motiu pel qual les seves ciutats es contagien d'un ambient nadalenc únic. Només a Praga pots triar entre diversos mercats. El més famós és el de la plaça de la Ciutat vella, obert des del 30 de novembre i amb llocs de menjar fins gairebé la mitjanit, un punt a favor per a nosaltres, acostumats a sopar més tard, que al centre i el nord d'Europa.



AMSTERDAM

Si decideixes viatjar a Amsterdam per Nadal prepara't per descobrir una Holanda molt diferent i casolana. Els seus mercats estan dividits al llarg de la ciutat, encara que el més famós es troba a la cèntrica plaça de Rembrandtplein. També les seves pistes de patinatge sobre gel o el seu gran arbre a la plaça Dam faran les delícies dels amants d'aquesta època de l'any.