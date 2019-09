Casado demana a Sánchez que apliqui «avui mateix» la Llei de Seguretat Nacional a Catalunya

El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamat al president del Govern, Pedro Sánchez, que apliqui des d'aquest mateix dilluns la llei de seguretat nacional a Catalunya perquè els Mossos d'Esquadra deixin de "rebre ordres il·legals", i només després, si "segueix la il·legalitat", recórrer a l'article 155.

En una entrevista a Telecinco, ha reclamat l'aplicació d'aquesta llei per a "agafar el control de les forces de seguretat" i també per tancar el "mal anomenat" Centre de Seguretat Informàtica (Cesicat) i evitar que "estigui col·laborant en la preparació d'atemptats terroristes".

Per a Casado, "avui s'ha creuat ja una línia vermella" en conèixer-se que la Generalitat està "involucrada" en els preparatius de "possibles atemptats terroristes" a través del Cesicat, i ha insistit que el PP donarà suport a qualsevol actuació del Govern per recuperar la legalitat a Catalunya.

En aquest sentit, ha advocat per aplicar altres lleis de la normativa bàsica, abans de plantejar el 155, com la d'institucions penitenciàries, per evitar actes d'homenatge als presos independentistes; i la llei de sostenibilitat financera perquè no "malversi" la Generalitat.

Així com la llei d'educació, per evitar amb l'alta inspecció educativa que hi hagi "adoctrinament", i la llei audiovisual per evitar la propaganda.

Si tot i així el president de la Generalitat, Quim Torra, "segueix en la il·legalitat i intentant emparar la violència" s'hauria d'actuar amb la Constitució, ha explicat Casado, en referència a la possible aplicació de l'article 155.

També ha reclamat que el Govern plantegi els recursos d'inconstitucionalitat contra les últimes resolucions del Parlament i que trenqui amb JxCAT i ERC en les institucions on té acords amb ells, com en la Diputació de Barcelona i diversos ajuntaments.

Respecte a la possible aplicació del 155, ha puntualitzat que cal "mesurar bé" quan es posa en marxa perquè el Tribunal Constitucional ja ha especificat que ha de tenir un termini, encara que "no cal sacralitzar-lo ni demonitzar-lo" i "si arribem a un moment en què cal aplicar-lo, s'aplica".