Rivera descarta un acord postelectoral amb Sánchez

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha descartat aquest dijous un acord post-electoral amb el PSOE, que és "un obstacle i un problema per a Espanya". Malgrat la seva proposta d'última hora per a una abstenció conjunta de PP i Cs a canvi de condicions com preparar el 155 –rebutjada pel PSOE-, Rivera ha assegurat en una entrevista a la Cope que el president espanyol en funcions "definitivament ha trencat amb el constitucionalisme". "Es reuneix amb Torra i pacta amb Otegi, però a nosaltres no ens rep", s'ha queixat, i per tant no "anirà de la mà" d'un líder socialista que ha transformat el PSOE en "una plataforma personal". Rivera, però, descarta la proposta del PP per integrar una gran aliança de les dretes sota les sigles Espanya Suma, perquè "l'única suma que ha tingut èxit fins ara és la d'Andalusia, Madrid i Múrcia".