Sánchez trucarà a Iglesias, Casado i Rivera aquest matí per conèixer la «decisió final»

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, trucarà aquest matí de dimarts els líders de Podem, Pablo Iglesias (a les 11.00h), PP, Pablo Casado (a les 12.00h), i Cs, Albert Rivera (a les 12.30h) "per conèixer la seva decisió final" sobre la investidura, segons informen fonts socialistes. Ho farà abans que tots tres passin per La Zarzuela a la ronda de consultes del rei Felip VI (12.15h Iglesias, 16:00h Rivera i 17.15h Casado) i abans també de la seva entrevista amb el monarca (a les 18.00h) que culminarà amb un encàrrec, o no, del Rei per a la investidura. El PSOE insisteix que "el compromís del president en funcions és obrir una legislatura sense necessitat d'anar a eleccions i disposar d'un govern estable que és el que necessita Espanya".

L'ultimàtum del líder del PSOE arriba després que Albert Rivera li ha demanat una reunió urgent per abordar les tres condicions que ha imposat per a una abstenció conjunta del PP i de Cs, malgrat que els populars s'han desentès d'aquesta proposta.

El PSOE ha expressat a través del seu secretari d'Organització, José Luis Ábalos, la seva disposició de fer aquesta reunió, però el fet que La Moncloa hagi anunciat les tres trucades als líders de l'oposició fa pressuposar que, en cas de produir-se, no tindria lloc aquest mateix dimarts.

Tot plegat a la recta final de la ronda de consultes que ha de portar el monarca a decidir si encarrega o no la investidura a Sánchez. El termini perquè es produeixi sense que es convoquin eleccions expira el 23 de setembre, tot i que el ple s'hauria de convocar en les pròximes hores.