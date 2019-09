Sánchez ofereix a Podem càrrecs a institucions i òrgans de l'Estat, fora del Consell de Ministres

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha proposat aquest dimarts al líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, la creació d'una oficina que controli el compliment d'un possible acord de govern, comissions de seguiment al Congrés i Senat per "verificar" i "actualitzar" el pacte i "mecanismes" per comptar amb la participació de la societat civil. En un acte de presentació del 'Programa Comú Progressista', Sánchez ha ofert a la formació lila una "activa participació" en el govern d'institucions que completen l'exercici del govern espanyol. El secretari general del PSOE ha tornat a tancar la porta a un govern de coalició amb Unides Podem en considerar que no "comparteixen tant com per governar" però ha demanat que això no els "transformi en adversaris". "Podem ser aliats lleials per trobar fórmules d'enteniment que possibilitin posar en marxa un govern progressista", ha subratllat Sánchez.

El 'no' exprés a un referèndum d'independència a Catalunya

El PSOE ha inclòs entre les 370 mesures que ofereix aquest dimarts a Podem per negociar un programa progressista el 'no' exprés a un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. No obstant això, aquesta vegada no inclouen la negació per aplicar el 155 de manera permanent, com sí ho van fer en el programa electoral.

El referèndum d'autodeterminació ha estat un assumpte controvertit entre els socialistes i els de Pablo Iglesias, perquè la formació lila va defensar durant la campanya electoral que Catalunya pogués celebrar un referèndum d'autodeterminació, tot i que ells es decantaven pel 'no'. No obstant això, Podem no va tornar a esmentar aquest assumpte en l'oferta que va fer arribar al PSOE a l'agost.

Els socialistes dediquen a Catalunya un únic punt --el 350-- dels 370 que presenta Pedro Sánchez per aconseguir que Podem accepti un acord que permeti la investidura, però sense contemplar la presència de cap membre de la formació d'Iglesias dins l'Executiu.

En aquest punt aposten per un Estat de les autonomies "fort i cohesionat", es comprometen a millorar la col·laboració institucional amb totes les CA i a abordar el "conflicte de convivència a Catalunya impulsant el diàleg entre catalans i també entre el Govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya, sempre dins de la Constitució".

Els socialistes defensen un "model d'estat integrador", en el qual la diversitat, la igualtat i la solidaritat siguin valors compatibles, en el qual les autonomies comptin amb un "finançament adequat" i en què tant l'Estat com les CA actuïn amb lleialtat.

No esmenta el seu rebuig al 155 permanent

"En aquest model no té cabuda un referèndum d'autodeterminació que el TC ha considerat contrari a la Constitució i que, des d'una perspectiva política, provoca la ruptura de la societat", recalca expressament el PSOE, que rebutja d'aquesta manera la proposta que va defensar Podem durant la campanya de permetre que Catalunya celebrés un referèndum d'independència, tot i que la posició del partit lila fos de votar-hi en contra.

Aquest 'no' exprés al referèndum no apareixia en el programa amb el qual el PSOE es va presentar a les eleccions, encara que sí van deixar clar el 28 d'abril que "ni des del dret d'autodeterminació ni des d'un estat d'excepció territorial amb caràcter permanent a través de l'article 155 CE pot construir-se el futur".

El document que presenten aquest dimarts els socialistes, han suprimit l'esment a l'article 155 i en rebutgen l'aplicació de manera permanent a Catalunya.

"Participació de l'estat en les actuacions autonòmiques"

Els socialistes han inclòs la proposta del seu programa electoral d'aclarir el repartiment competencial entre l'Estat i les comunitats autònomes, així com la seva participació en les actuacions i decisions de l'Estat.

Però aquesta vegada, inclouen la participació de l'Estat en les "actuacions autonòmiques", quan afectin l'"interès general, així com l'intercanvi d'informació per afavorir una autèntica integració".

Descentralització institucional de l'Estat

El document inclou el compromís d'impulsar la "descentralització institucional de l'Estat per traslladar totalment o parcialment les seus de diverses institucions i organismes a diferents ciutats".

A més afegeixen la proposta de desenvolupar les "regles i principis que han de regir el sistema de finançament" de les comunitats autònomes i el procediment per establir-lo amb la participació dels territoris, amb l'objectiu final d'aprovar un nou sistema de finançament de les comunitats autònomes.