Itàlia ordena el desembarcament dels 28 menors que són a l'"Open Arms"

Les autoritats italianes han ordenat avui el desembarcament a Lampedusa dels 28 menors no acompanyats que estan entre els 134 rescatats a bord del vaixell "Open Arms", a sol·licitud del primer ministre, Giuseppe Conte, i malgrat les reticències del titular de l'Interior, l'ultradretà Matteo Salvini.

La policia italiana es troba ja al moll del port de Lampedusa per a l'inici de les operacions de desembarcament des del vaixell de l'ONG espanyola Open Arms, que avui s'ha declarat en estat de necessitat després de més de dues setmanes sense poder desembarcar els migrants.

Conte havia enviat per segona vegada una carta a Salvini urgint-li a permetre desembarcar immediatament els menors, a la qual cosa el líder de la ultradretà Lliga va respondre que en prenia nota, i que malgrat no estar-hi d'acord, "com un altre exemple de col·laboració lleial, prendré mesures perquè no hi hagi obstacles que s'executi aquesta ordre".

Però Salvini reitera que la seva posició respecte a l'Open Arms no ha canviat i denuncia que "mentre Madrid no mou un múscul, les pressions es multipliquen sobre Itàlia".

Mentrestant, la Justícia italiana ha ordenat una inspecció mèdica a l'"Open Arms" per constatar les condicions higienicosanitàries en què es troben els 134 migrants a bord després de més de dues setmanes amuntegades a la coberta.

L'ordre ha estat donada avui per la Fiscalia de la ciutat d'Agrigent (Sicília), que des d'ahir investiga per un presumpte delicte de segrest de persones -contra ningú en concret- i els metges encarregats verificaran especialment l'estat dels menors.

Tot això després que la nau de l'ONG espanyola es declarés aquest dissabte "en estat de necessitat", mentre Salvini manté la seva prohibició que el vaixell atraqui en un port del país malgrat que un tribunal italià va deixar sense efecte aquesta ordre.

"Després de 16 dies a l'espera d'un port segur on desembarcar, de 6 evacuacions mèdiques i d'haver informat sobre la nostra situació a les autoritats, sense que hàgim obtingut cap resposta, ens trobem en situació de necessitat i ja no podem garantir la seguretat de les 134 persones a bord", ha dit avui l'ONG.

El vaixell es troba fondejat al costat de les costes de Lampedusa des de fa dos dies sense que s'hagi autoritzat el desembarcament dels migrants, mentre la tripulació denuncia el deteriorament de la situació a bord.

El fundador d'Open Arms, Òscar Camps, ha llançat avui una crida desesperada perquè Itàlia permeti desembarcar els migrants, en no poder garantir la seva seguretat i davant el temor que es produeixi un motí, i ha dit que tant els rescatats com la tripulació estan "segrestats".

Camps ha apel·lat el president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, perquè "protegeixi els drets dels ciutadans espanyols que tenen a càrrec seu la seguretat de les persones en un vaixell amb pavelló espanyol que està segrestat en aigües italianes".