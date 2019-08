En estat crític un nen després de ser llançat des del desè pis del museu Tate Modern de Londres

Un nen de sis anys es troba estable encara que en estat crític en un hospital després de ser llançat des d'un mirador de la desena planta del museu Tate Modern de Londres aquest diumenge, segons ha informat la Policia aquest dilluns.

El petit va ser trobat en una teulada d'un cinquè pis després de la caiguda i immediatament traslladat amb un helicòpter a l'hospital on es recupera.

Un jove de 17 anys ha estat detingut per presumpte intent d'assassinat i segueix sota la custòdia policial. "No hi ha raó per pensar que la víctima el conegués", ha aclarit la policia.

Aquest museu a la vora del riu Tàmesi és el monument més visitat del país amb gairebé 6 milions de visites, segons mostren les dades de 2018 de l'Associació de Grans Atraccions Turístiques.