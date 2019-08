La búlgara Kristalina Georgieva serà la candidata europea per a l'FMI

La directora executiva del Banc Mundial, Kristalina Georgieva, ha estat seleccionada pels ministres de finances de la Unió Europea com a candidata del vell continent per dirigir el Fons Monetari Internacional (FMI). La búlgara s'ha imposat en la cursa a l'holandès Jeroen Dijsselbloem, que ha felicitat la rival a través de Twitter. Georgieva i Dijsselbloem eren els finalistes d'una proposta de cinc candidats que incloïa la ministra en funcions d'Economia Nadia Calviño. Aquest mateix divendres el govern espanyol ha anunciat que apartava la candidatura per afavorir el "consens" dels socis comunitaris. Calviño ha seguit el camí que ja va prendre ahir el ministre d'Economia portuguès, Mário Centeno, i que ha pres avui mateix el president del Banc de Finlàndia i excomissari europeu, Olli Rehn.