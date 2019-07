Fracassa el primer intent per formar govern a Espanya

El ple del Congrés dels Diputats rebutja la investidura del socialista Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. La votació ha evidenciat que només els 123 escons del PSOE i l'únic diputat del Partit Regionalista de Cantàbria (PRC) han votat aquest dimarts a favor que Sánchez revalidi el seu càrrec i torni a ser investit. És el primer assalt d'aquest debat que va començar dilluns al matí, i que tindrà dijous una segona oportunitat en la que es posen ara totes les mirades. Finalment, i després de la tensió en els discursos de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, els 42 diputats d'Unides Podem s'han abstingut en la investidura com un "gest" per facilitar l'acord, sumant així el seu vot al de Bildu, el PNB i Compromís, que han quedat a l'espera que en el temps que queda fins al dijous els socialistes facin passos per poder negociar el seu vot favorable per a Sánchez. Els vots clarament de rebuig han arribat de la mà del 'no' d'ERC, JxCat, Navarra Suma, PP, Cs, Vox i Coalició Canària. La portaveu d'Unides Podem, Irene Montero, també ha votat 'no' de forma telemàtica, un vot que s'emet abans a primera hora del matí i per això és diferent al del seu grup. I és que ahir a darrera hora, Podem pretenia votar en contra i finalment ha volgut fer el "gest" de l'abstenció.

Així les coses, i tenint en compte que els quatre diputats independentistes presos –Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sánchez- no han pogut votar i no es comptabilitzen, la investidura de Pedro Sánchez ha rebut 170 vots en contra, 124 a favor i 52 abstencions. El resultat fa decaure la proposta del socialista i trasllada el debat al proper dijous, on es reproduirà de nou el debat en un format més curt i petit, i es farà una nova votació. Els partits nacionalistes i independentistes esperen dels socialistes elements de negociació que els permetin canviar el seu vot. L'expectativa es trasllada ara a dijous vinent, donat, a més, que Podem i PSOE s'han emplaçat a seguir negociant.



L'oferta del PSOE inclou una vicepresidència per a Montero

De moment, l'oferta que el PSOE ha posat sobre la taula de Podem, i que aquesta formació ha rebutjat, inclou una vicepresidència per a la número dos de Podem, Irene Montero, i ministeris de nova creació que s'encarregarien d'Infància, d'una banda, i Esport, Habitatge i Turisme, entre altres. Fonts de Podem han apuntat que consideren que es tracta d'una proposta insuficient perquè la vicepresidència està buida de contingut polític i els ministeris que el PSOE proposa per a Podem no permeten que la formació morada desplegar autèntiques polítiques socials. Podem, que ja ha dit que no vol ministeris d'Estat com Defensa, Interior, Justícia o Exteriors, aspira a carteres de pes en l'àrea social com Ocupació, Fiscalitat o Energia. Segons fonts de Podem, les carteres que proposa el PSOE són antigues direccions generals "sense competències?.