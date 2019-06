Una parella de lesbianes pateix una brutal pallissa en un autobús de Londres

Una parella de lesbianes va patir una brutal agressió el passat 30 de maig al pis superior d'un autobús de Londres per part d'un grup d'homes que els ha deixat ferides a la cara, tal com va denunciar una d'elles en el seu Facebook.

Sobre les 2:30 de la matinada, una hostessa de Ryanair i la seva parella van pujar a un autobús nocturn a Londres per tornar a casa després d'haver-se pres unes cerveses. Després de fer-se algun tipus de gest afectuós, un grup d'homes que s'havien assegut darrere d'elles, van començar a insultar-les per la seva condició sexual i a dir que havien de besar-se davant d'ells. Van començar a llançar-lis monedes i, finalment, van acabar per donar-los cops i robar-los les pertinences abans de baixar de l'autobús i fugir.

Segons el relat de l'hostessa, d'origen uruguaià, eren almenys un grup de quatre homes, un dels quals haparlava en espanyol i la resta en anglès. A la part de dalt de l'autobús on van ocórrer els fets únicament es trobaven les víctimes i els agressors.

Primer van colpejar la seva parella, que es recupera d'una lleu fractura de mandíbula, i posteriorment, li van partir el nas a l'hostessa, que el següent que recorda és "omplir de sang l'autobús i la Policia prenent-li declaració".

La treballadora de Ryanair assenyala que porta un any residint a Londres, un període en el qual no havia rebut cap tipus d'atac.