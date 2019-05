Un de cada tres espanyols prefereix un govern PSOE-Podem sense els independentistes

Gairebé la meitat dels espanyols -un 45,2 per cent- prefereix un Govern de coalició entre diversos partits i, d'ells, un 34,1 per cent aposta per un Executiu del PSOE i Unides Podem amb suports de partits nacionalistes no independentistes amb les abstencions necessàries.

Així es desprèn de l'últim baròmetre del Centre de Recerques Sociològiques (CIS) elaborat entre l'1 i l'11 de maig passats, just després de les eleccions generals del passat 28 d'abril.

Sobre el total d'enquestats, un 44,1 per cent desitja un Govern només del PSOE o bé que governi el partit amb més vots i escons, mentre que un 11,7 per cent advoca per un Executiu de PSOE i Cs, davant d'un 7,7 que defensa un gabinet amb socialistes, Podem i independentistes.