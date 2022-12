Arriba el moment de l'any en què tots agafem paper i boli (o directament en l'aplicació de notes del telèfon mòbil) per a redactar la llista de bons propòsits per a l'any 2023. I si un d'ells és reduir el món o, almenys, intentar-lo? Però no sols n'hi ha prou amb desitjar-ho, sinó que per a aconseguir-ho és necessari passar a l'acció. Alguna cosa que és possible gràcies a l'ONG Acció contra la Fam i al programa europeu EU Aid Volunteers, que ofereix l'oportunitat de participar en projectes d'ajuda humanitària a través del voluntariat.

Text: Víctor Fúser

Gràcies a aquest programa finançat per la Direcció General d'Ajuda Humanitària de la UE, qualsevol ciutadà (amb o sense experiència) pot col·laborar amb els equips de les organitzacions humanitàries que treballen en terreny per a aconseguir un impacte real en la vida dels col·lectius més vulnerables. En el cas dels projectes d'Acció contra la Fam, s'enfoquen a enfortir la capacitat i la resiliència de comunitats vulnerables en països en els quals treballen en la lluita contra la fam.

En aquesta pàgina web es pot trobar tota la informació sobre el programa, així com les vacants disponibles en la següent convocatòria (prevista per al mes de març) per a participar en els seus projectes d'ajuda humanitària.

Un dels aspectes clau del programa EU Aid Volunteers és que es tracta d'un voluntariat professional, completament finançat. Les persones seleccionades per a participar reben en primer lloc un curs formatiu presencial i ‘en línia’ per a reforçar els seus coneixements sobre l'acció humanitària de la Unió Europea.

Més de 70 voluntaris

Gràcies a això, en els darrers quatre anys, més de 70 joves han format part d'algun dels projectes d'Acció contra la Fam desplegats en diversos països, com Mauritània, el Senegal, Líban, Guatemala, Colòmbia, Filipines o Geòrgia. “Des d'Acció contra la Fam volem posar en valor la labor solidària que desenes de joves europeus, de diferents àmbits professionals, han realitzat en voluntariats en les nostres missions per tot el món gràcies al programa europeu EU Aid Volunteers”, expliquen des de l'organització humanitària.

Per a això, l'organització ha elaborat una sèrie de vídeos sota el títol de ‘Voluntaris pel Món’, en el qual els voluntaris expliquen la seva experiència i l'impacte que ha tingut la seva acció sobre les comunitats a les quals ajuden.

D'aquesta manera, tots aquells joves interessats per la causa humanitària i als quals els agradaria dedicar les seves habilitats i temps a ajudar als altres sobre el terreny, o fins i tot formar-se com a professionals de la cooperació, tenen l'oportunitat de passar a formar part de l'equip d'Acció contra la Fam gràcies al seu programa de voluntariat i a la col·laboració amb EU Aid Volunteers. Segons cada projecte i destí, els participants són seleccionat sobre la base de les seves habilitats i disponibilitat. Alhora, rebran formació professional perquè el seu suport tingui un gran valor en el desenvolupament del projecte.