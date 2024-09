En aquest escenari de degradació -gairebé irreversible-, la regeneració de la fauna i flora dels oceans s'ha convertit en una solució innovadora i imprescindible davant dels desafiaments ambientals que enfrontem. “La solució és a la natura i que torni als llocs on ha estat degradada”, explica la scientific project manager d'Ocean Ecostructures, Sol Anglada . Però, ¿com es pot dur a terme aquesta tasca? I és aquí on sorgeix un projecte revolucionari amb una meta clara; revitalitzar els hàbitats marins i la seva biodiversitat , i conscienciar la comunitat sobre la importància de preservar el patrimoni natural per a les futures generacions.

Per això presentem Buena Huella, un projecte liderat per Naturgy en el qual Prensa Ibérica participa des de fa uns quants anys. En aquesta ocasió, ambdues companyies ens hem unit en una iniciativa pionera de regeneració marina en col·laboració amb Ocean Ecostructures, una start-up que lluita contra la pèrdua de biodiversitat marina amb solucions multitecnològiques que restauren i protegeixen l'oceà, i converteixen infraestructures marítimes en espais Nature Positive. Aquesta unió ha donat lloc a Oasis Azules.

El compromís per la conservació de la diversitat biològica també involucra empreses com Naturgy, que no només assumeixen una gran responsabilitat amb aquest tipus d'accions, sinó que a més assoleixen el màxim nivell d'implicació possible en el Pacte per la Biodiversitat i el Capital natural, al qual estan subscrits. En el cas de Naturgy i el seu compromís, segons comenta la seva responsable de Medi Ambient, Nieves Cifuentes: “Ens comprometem a donar suport als objectius internacionals de biodiversitat, avaluar els nostres impactes i actuar per reduir-los, així com divulgar tant els impactes com les accions que estem prenent i els seus resultats.”

Ara bé, ¿en què consisteix Oasis Azules? La iniciativa de base tecnològica i científica sorgeix com a resposta a l'augment de la temperatura, a la contaminació provocada per l'acció humana i a la pujada del nivell del mar. Gràcies a aquesta solució, que combina tecnologia regenerativa, robòtica i digitalització, es fa possible simular esculls naturals per afavorir el creixement de la biodiversitat i evitar, així, que els nostres recursos de vida marina arribin al perillós punt d'inflexió cap al qual es dirigeixen. Això, al seu torn, potencia en gran mesura la capacitat de capturar CO 2 , cosa que representa una valuosa contribució en la lluita contra el canvi climàtic.

Microesculls.

“Convertim espais grisos en Oasis Azules” Mireia de Mas, COO i cofundadora d’Ocean Ecostructures.

Aquestes petites llars de vida marina anomenades microesculls ja estan funcionant a Port Adriano, i contribueixen que l'activitat humana sigui respectuosa amb el mar. I per increïble que sembli, des de les primeres setmanes es noten els resultats. En paraules de la biòloga Sol Anglada: “Des del minut u, es comencen a colonitzar les estructures. Al principi amb espècies més senzilles i de ràpid creixement com algues, hidrozous, briozous, algues senzilles, verdes i vermelles, que creen el primer petit ecosistema. Després, aquests microesculls es converteixen en refugi per a juvenils de peixos típics del Mediterrani com les castanyoles i les daurades. I al cap del temps, als 6 mesos, ens podem trobar espècies més complexes com escórpores, meros, pops i cavallets de mar. És molt interessant quan ja han passat alguns mesos.” Una acció, que és beneficiosa no només per al futur del nostre planeta, sinó també per a la localitat de Calvià, a Palma de Mallorca, on hi ha Port Adriano. Pablo Valera, director d'esdeveniments de Port Adriano, afirma: “El projecte dels microesculls és molt beneficiós per a Port Adriano, ja que contribueix a la regeneració del fons marí. Les parets que hi ha sota l'aigua, que aparentment no tenen cap utilitat, es transformen en espais útils per a la creació de vida.”