Innovació i talent, la recepta de Telefónica per liderar el món digital

El nou món digital requereix uns altres ulls. Una mirada nova. Una capacitat d'anticipació que no només permeti albirar el futur, sinó crear-lo. "És impossible endevinar el futur, però estic convençut que la millor manera de predir-és crear-lo", va exposar el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, quan va presentar el pla estratègic que la companyia va anunciar al novembre del 2019 per configurar la nova Telefónica.

Gairebé dos anys després, i amb el grup apropant-se al seu primer segle d'història, Telefónica ha fet aquesta setmana un altre pas en aquesta direcció, en el propòsit de crear el futur i aplicar la nova visió que la digitalització requereix. Álvarez-Pallete va anunciar aquest dimarts la posada en marxa d'un gran Hub mundial d'Innovació i Talent a la seva seu madrilenya de Distrito Telefónica.

Els seus 140.000 metres quadrats es convertiran en un gran centre d'excel·lència tecnològica i intercanvi d'innovació, dedicats, principalment, a 5G, Intel·ligència Artificial, fibra òptica intel·ligent, Edge Computing, algoritmes de Deep Learning, Internet de les Coses, Cloud, Ciberseguretat, Blockchain i Vídeo, i amb capacitat per formar 100.000 persones cada any, que disposaran de les millors oportunitats per adquirir noves habilitats i capacitacions digitals. En la seva fase inicial, el Hub acollirà mig centenar de desenvolupaments tecnològics de primer nivell amb experiències basades en holografies, gaming, robots, automòbil connectat, drons, seguretat d'última generació o els últims avenços en el desenvolupament d'aules híbrides.

Telefónica invertirà 100 milions d'euros en aquest Hub fins al 2024. No serà un any qualsevol, perquè serà llavors quan complirà 100 anys, i aquesta iniciativa encaixa amb la manera i amb la filosofia amb la qual Telefónica vol arribar al seu centenari. Perquè, com subratlla el seu president, "l'important no és només el què, sinó el com".

José María Álvarez-Pallete.

Pel seu caràcter pioner i per aquests atributs d'innovació i intercanvi, el Hub també serà un pol d'atracció i retenció de talent. Un ecosistema en què actualitzar coneixements i adquirir noves habilitats digitals, tot dins l'objectiu de la companyia d'estimular una formació contínua i de fer de l'’upskilling’ i el ‘reskilling’ dues senyes d'identitat de Telefónica i el seu Hub.

"El futur és present i es juga en el terreny de la innovació i el talent, perquè és aquí on es transformen les vides de les persones. I Telefónica vol redoblar la seva aposta pel futur i per les persones amb el Hub mundial d'Innovació i Talent", va defensar Álvarez-Pallete en l'anunci de la posada en marxa del Hub, que va tenir lloc en la jornada inaugural d’enlightED, el fòrum d'innovació educativa promogut per Fundació Telefónica, IE University i South Summit i que s'ha celebrat entre el 19 i el 21 d'octubre. "Innovació i talent són vectors clau per al progrés i el benestar d'Espanya, fonamentals per reduir les desigualtats, crear llocs de treball i situar el país als llocs del capdavant d'un món millor, més sostenible, més just i més inclusiu, i on la col·laboració és el millor avantatge competitiu", va concloure el president de Telefónica.