L'aposta sense precedents de la RFEF per elevar al màxim la professionalització de les àrbitres

“És una manera més de créixer com a àrbitres”

“És molt satisfactori veure de primera mà com gaudeixen aquest aprenentatge. El ‘feedback’ que ens donen és tot positiu. Ja, simplement, com a aficionada al futbol, qualsevol persona que pugui veure un partit a la sala VOR és… com entrar en un altre món. És una meravella com a experiència personal, a més de ser un coneixement molt valuós i positiu per al dia a dia al camp. Al final, és una manera més de créixer com a àrbitres”, sentencia Yolanda Parga.

La responsable de les àrbitres del CTA de la Federació, a més de veure les cares de satisfacció de les àrbitres, també rep el reconeixement per part de les responsables del col·lectiu arbitral femení tant de UEFA -Dagmar Damkova- com de FIFA -Kary Seitz-. "Elles sempre estan obertes a ajudar-nos i a col·laborar amb la RFEF i el que hem fet ho estan veient com un pas molt gran en l'arbitratge femení".

Per a aquest Mundial femení d'Austràlia i Nova Zelanda, al qual anirà l'àrbitre Marta Huerta i l'assistent Guadalupe Porras, la sala del VAR estarà composta per un mixt d'àrbitres (per cert, dos espanyols) i àrbitres, encara que la intenció és que en el futur pugui ser un equip d’àrbitres. Si depengués de la RFEF, per a la següent gran cita del futbol femení ja disposaria d'un exèrcit d'àrbitres amb certificat VAR per si calgués. “Al final, com en altres aspectes, el nostre objectiu és aplicar tot el que està a les nostres mans per oferir la màxima professionalització i desenvolupament possible a les nostres àrbitres”, subratlla Yolanda. Aquest és el camí i, segurament, la Federació espanyola és la primera de més entitats que imitaran la seva estratègia.