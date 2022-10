Así te pueden ayudar las redes sociales a dar un impulso a tu negocio

El márketing digital y la digitalización son factores a tener en cuenta en cualquier plan empresarial. Para conseguir más inversión en este sentido, BBVA facilita el acceso al bono digital de los fondos Next Generation

Por: Lara Bau

Hoy en día, todo tiene su reflejo digital. Una muestra de ello es la incipiente creación del metaverso, cuyo potencial aún está por descubrir. Las empresas, consolidadas o emergentes, e incluso sus compradores, están construyendo también su propio espacio en el ecosistema digital, por el momento a través de las redes sociales, con los perfiles corporativos y personales de ambos, con una web, o mediante las diferentes estrategias de márketing como la publicidad en portales especializados o generalistas.

En España, casi 44 millones de españoles tienen cuentas de redes sociales, tal como afirma el informe Digital Report España 2022, de We Are Social. Y detalla: nueve de cada diez españoles son usuarios de las redes sociales y dedican a ellas una media de una hora y 53 minutos. Todos ellos son, de esta forma, compradores potenciales de las empresas que apuestan por dar a conocer su marca y vender sus productos a través de las redes sociales.

Y aunque las redes sociales equiparan emprendedores con grandes marcas, no todo vale. Para encontrar el éxito en esta nueva forma de vender es necesario contar con una estrategia que implique una buena dosis de lógica, dedicación y pasión.

Un camino llano hacia el público objetivo

Alguien que conoce de buena mano las acciones necesarias para dar un impulso a cualquier negocio a través de las herramientas disponibles en Internet es Óscar Aguilera, CEO de la agencia de márketing digital y transformación digital Startgo,. “En cualquier estrategia de redes sociales debemos empezar por lo más básico: ¿a quién nos dirigimos?”, destaca Aguilera. Naturalmente, el comprador final es siempre el objetivo final, la parte que se debe tener en cuenta para fijar los canales que deberemos utilizar o adecuar el mensaje a una u otra plataforma. Sin ir más lejos, los públicos que utilizan TikTok y Facebook son muy diferentes. En TikTok, el 65% de los usuarios son menores de 34 años, mientras que este grupo de edad solo representa el 40% en Facebook.

Óscar Aguilera, CEO de la agencia de márketing digital y transformación digital Startgo.

La inercia no suele ser un buen aliado en las redes. “Una vez definido y controlado el ‘target’, es necesario buscar un objetivo”, explica Aguilera, que puede ser ganar relevancia o simplemente conseguir más ventas de un producto. También “saber el proceso de compra de los clientes nos puede ayudar a montar una estrategia que verdaderamente nos ayude a fortalecer el negocio”, explica Aguilera. Sin embargo, “es muy fácil ganar un cliente y perderlo al cabo de poco. Lo difícil es mantener los clientes, hacer clientes de marca”, destaca el experto en redes sociales. Estas son las personas que, una vez nos hayan comprado, podrán recomendar nuestro producto.

Medir resultados

A final de mes es necesario echar la vista atrás para evaluar resultados de las diferentes acciones. Tal como destaca Aguilera, para que las redes sociales y las acciones de márketing vayan alineadas con los objetivos del negocio: “nosotros no hablamos de marketing, si no de ‘sales márketing’, algo que pasa por la integración del departamento de ventas con el de márketing y alinear las KPI’s para que vayan adecuadas a las de negocio”. Es decir, que si nuestra empresa busca vender más, preparemos una estrategia de márketing enfocada a ello para que, al final de cada mes, podamos saber y medir cuánto hemos vendido a través de los resultados (KPI) de las redes sociales. “La única forma de poner en valor el gasto en márketing es midiendo resultados, viendo el retorno”, destaca el CEO de Startgo.

Un estudio de mercado puede cambiarlo todo

Las acciones para conseguir el éxito en redes las conoce de cerca Lucas del Paso, CEO de Jet Ski Tours, una empresa dedicada al alquiler y a las excursiones en motos de agua afincada en Salou y Cambrils, en la Costa Daurada, con 14 trabajadores. A través de un estudio de mercado han podido estudiar el público objetivo de Jet Ski Tours, principalmente francés y británico y de entre 18 y 45 años. A raíz de ello, Lucas y su equipo han apostado por darse a conocer en este segmento de población a través de las redes: “hacemos campañas de marketing en Facebook e Instagram dirigidas exclusivamente a este segmento de población”. Y como los clientes quedan contentos, comparten el contenido generado en las redes de Jet Ski Tours en sus propios canales, dando a conocer la empresa entre amigos y conocidos, por lo que el éxito es exponencial.

Lucas del Paso, CEO de Jet Ski Tours.

Aunque llegar al público objetivo no es suficiente; el mensaje es clave. Para ello, destaca que su estrategia es “contar historias muy cercanas de nuestros monitores y de los clientes que vienen, además de información de servicio como la predicción meteorológica, para saber si se podrá realizar la actividad”. Con ello, conseguimos transmitir todo lo que se vive encima de las motos de agua y captar nuevos clientes. “Justo antes de la pandemia por covid-19 y en los meses posteriores nos volcamos más en redes sociales”, explica del Paso, y añade que “ha sido un auténtico éxito de facturación, de ‘feedbacks’ de clientes contentos y nos permite además poder interactuar con nuestro público a través de las redes sociales”. “Es impresionante la cercanía que te da poder tener una red social. Gente de todo tipo y condición contactan contigo en tiempo real, reservan o te dan las gracias”, explica del Paso.

El carácter extrovertido de Lucas del Paso, un auténtico apasionado de las motos de agua y ganador de un Guiness World Record por recorrer 3.582 kilómetros en este tipo de vehículos sin ningún tipo de asistencia durante 15 días de travesía, también es clave, ya que se enfrenta a la cámara sin reparos. Lleva él mismo las redes sociales para “llegar un poquito más al corazón de la gente con la pasión que tengo por todo lo que hago”, concluye.

‘Trends’ y viralización de contenido para lograr el éxito

Por otro lado, la empresa de caracterización y maquillaje Always Makeup, ubicada en Reus y con 25 trabajadores, trabaja principalmente en la zona de Tarragona. También recibe encargos a nivel nacional e internacional, además de Port Aventura, donde caracterizan personajes como la Niña del Exorcista, especialmente viral en las últimas campañas de Halloween del parque temático. Always Makeup utiliza Instagram y Facebook para dar a conocer su trabajo, ofertas y las formaciones que ofrecen. Con 4.300 seguidores, aprovechan la popularidad que tienen los contenidos de maquillaje en las redes para darse a conocer de forma nacional e internacional.

Diseño de Always Makeup.

Alexandra Alcañiz, fundadora de Always Makeup, reconoce que deberían dedicar más esfuerzo a la difusión a través de las redes, algo que por el momento no es posible a causa del alto volumen de encargos de la empresa y que podría facilitarse con el Programa Kit Digital. La empresa, con 25 trabajadores, participó en la primera convocatoria de estas subvenciones a fondo perdido, de hasta 12.000 euros, dedicadas a potenciar la transformación digital del tejido económico español. Impulsado por el Gobierno a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea, en marzo se abrió la primera convocatoria de ayudas, dedicada a las empresas de entre 10 y 50 trabajadores.

Una vez obtengan la resolución, siempre que sea favorable, Always Makeup podrá potenciar su estrategia en redes sociales y explorar nuevas plataformas. Tal como destaca Alcañiz: “durante los dos años de pandemia tuvimos pérdidas y de momento nos estamos estabilizando, por lo que no podemos reinvertir en márketing. Optamos al Kit Digital para, además de potenciar nuestras redes, sentar las bases de nuestra escuela ‘on line’, para todas las personas que no pueden desplazarse a Reus para recibir nuestras formaciones. En el caso de estas subvenciones, no debemos avanzar el dinero, solamente debemos pensar en qué queremos invertirlo”.

El Kit Digital pone el acento en las redes sociales

Mientras que Always Makeup es uno de los potenciales beneficiarios de la ayuda del Kit Digital, empresas como Startgo son los agentes digitalizadores del Kit Digital. Es decir, son las agencias autorizadas para impulsar la transformación digital del tejido empresarial español. “Los agentes digitalizadores cobramos directamente del Estado, mientras que los negocios tienen la posibilidad de iniciar una estrategia de márketing digital sin tener que invertir”, detalla Aguilera.

Este septiembre se ha abierto la segunda convocatoria del Programa Kit Digital, esta vez dedicada a las pequeñas empresas, de entre 3 y 10 trabajadores. BBVA, en el marco de su apuesta para facilitar nuevos servicios digitales para pymes y empresas, quiere poner su grano de arena en la digitalización del tejido empresarial español. Para ello, ha llegado a un acuerdo con Minsait, una compañía de Indra para facilitar el proceso de solicitud de este bono digital.

De igual forma, la entidad también dispone de programas de financiación para aquellos proyectos que requieran de una inversión que supere la ofrecida por las ayudas del Kit Digital.