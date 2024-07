Per ser conductor de primera…

Contingut ofert per:



Pel camí a Cartagena per carretera, Milagros descobreix gràcies al seu nét Miguel que els combustibles 100% renovables, produïts a partir de residus orgànics, han esdevingut una alternativa real per descarbonitzar l'economia.

Milagros va complir el mes de maig passat 89 anys. Fins avui, mentre viatja amb el seu net camí de la casa que la família comparteix a la costa murciana, no havia sentit a parlar dels combustibles renovables.

“Explica'm una altra vegada això que es produeixen amb oli de cuina usat”. Pregunta a Miguel, que acaba d'omplir el dipòsit del seu vehicle amb dièsel 100% renovable en una estació de servei de Repsol, on tenien prevista la primera parada.

És el seu primer viatge al volant després d'obtenir el carnet de conduir i Miguel està entusiasmat d'emprendre'l en companyia de la seva àvia, de les fascinants experiències vitals de la qual gairebé mai pot gaudir en solitari.

Així que s'ha plantejat el viatge com una mena de road trip iniciàtic tipus Thelma i Louise però canviant la Ruta 66 per la pàtria Autopista de Llevant. Entre les moltes converses que sorgeixen durant el trajecte, Milagros mostra un especial interès quan el seu net, representant d'una generació que no va conèixer el món sense internet, li explica que el cotxe que els transporta s'impulsa amb combustible produït 100% amb residus orgànics.

Miguel parla d'aquesta economia circular que Milagros desconeix malgrat haver-la aplicat de forma inconscient durant tota la vida. En un intent per explicar aquest model de producció i consum, el net li explica que ara l'oli de cuina usat pot tenir una segona vida i transformar-se en combustible renovable mitjançant un procés fruit d’anys de recerca i desenvolupament.

Imatge creada amb IA.

Milagros, per a qui optimitzar recursos i minimitzar residus era una condició bàsica de supervivència, parla llavors al seu net de les croquetes d'aprofitament que tant li agraden i que ella sempre prepara amb les restes de guisats de peix o carn d'aquelles reunions familiars en què sempre sobra menjar.

És llavors Miguel qui escolta sense perdre detall i pren consciència que aquestes pràctiques d'aprofitament i de reutilització han estat presents des de fa molts anys a casa seva. “Ens havíem d'apanyar amb el que hi havia”, explica l'àvia. “A casa no es llençava res (...) nosaltres també usàvem l'oli usat, però per fabricar sabó i a les botigues et donaven 3 pessetes per tornar les ampolles de vidre, els cascos”, narra a Miguel.

Quan arriben a Cartagena, Miguel decideix fer una petita parada per ensenyar a la seva àvia des del cotxe el seu lloc de treball. Es tracta de la primera planta de producció a gran escala de combustibles renovables de la Península Ibèrica. Miguel, està realitzant a Repsol les pràctiques de la seva carrera de Química i li explica orgullós que la planta té capacitat per fabricar 250.000 tones anuals de combustibles renovables.

Sense acabar d'entendre gaire bé de quina manera es pot fabricar dièsel renovable amb residus orgànics, Milagros somriu al seu net mentre pensa “com han canviat els temps”.

Aprofita

Aquests combustibles, ja disponibles en 300 estacions de servei de Repsol a la Península Ibèrica i en 600 abans que s'acabi l'any, suposen una nova alternativa per a la mobilitat, que reinventa allò quotidià i ho transforma perquè seguim gaudint del viatge.

Aquella generació que va cursar l'EGB recordarà l'emblemàtica cançó que es cantava als autobusos de les excursions escolars: “Per ser conductor de primera, accelera, accelera”. Miguel ha sentit una i mil vegades els seus pares taral·lejar-la en els viatges estiuencs durant la seva infància. Ara, ell podrà canviar la lletra i dir: “per ser conductor de primera, aprofita, aprofita”.