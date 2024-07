Com les empreses estan adoptant energies netes

La crisi climàtica ha posat en evidència la urgent necessitat de transformar el nostre model energètic. Cada vegada són més les empreses que reconeixen la importància d’adoptar energies renovables com a pilar fonamental per avançar cap a un futur sostenible. En aquest article, explorarem com les companyies estan liderant aquest canvi i els beneficis que comporta, així com els desafiaments que enfronten en el camí.

Foto: Shutterstock

María Velasco 23 maig, 2024

El món s’enfronta a una realitat innegable: la dependència dels combustibles fòssils ha desencadenat un alarmant augment en les emissions de gasos d’efecte hivernacle, accelerant el canvi climàtic a un ritme sense precedents. Davant d’aquest panorama, les empreses han pres consciència de la urgència per adoptar un enfocament més sostenible en la seva generació i consum d’energia. Durant l’última dècada, la inversió en energies renovables ha experimentat un creixement exponencial, assolint la xifra de 1,1 bilions de dòlars el 2022. Aquest impuls reflecteix un canvi de mentalitat a nivell global, on líders empresarials, governs i comunitats reconeixen la necessitat imperiosa de reduir les emissions de carboni i transitar cap a tecnologies netes.

La transició energètica, però, no és només una resposta a la crisi climàtica, sinó també una oportunitat per transformar l’economia i l’estil de vida. En abraçar fonts d’energia renovable, les empreses poden no només mitigar els impactes del canvi climàtic, sinó també impulsar la innovació, crear nous llocs de treball i millorar la qualitat de vida de les generacions futures.

Tecnologies netes en acció

Energia solar: il·luminant el camí cap a la sostenibilitat

L’energia solar s’ha consolidat com una de les principals fonts d’energia renovable a nivell mundial. El 2021, es van instal·lar més de 150 gigawatts de capacitat solar a nivell global, cosa que representa un augment del 31% respecte a l’any anterior. Aquest creixement exponencial es deu, en gran mesura, als avenços tecnològics que han millorat l’eficiència dels panells solars i reduït significativament els seus costos de producció.

Tecnologies com la fotovoltaica de pel·lícula prima han permès la fabricació de panells més lleugers i flexibles, ampliant les seves aplicacions en diversos entorns. Així mateix, els sistemes de seguiment solar optimitzen la captació de llum al llarg del dia, augmentant encara més l’eficiència de generació.

Energia eòlica: transformant el vent en electricitat

Els parcs eòlics s’han consolidat com a icones de la generació d’energia neta i sostenible. A mesura que la tecnologia eòlica ha evolucionat, els aerogeneradors s’han tornat més eficients i potents. El 2020, la capacitat eòlica global instal·lada va assolir els 743 gigawatts, demostrant la capacitat d’aquesta font d’energia per superar barreres tecnològiques i geogràfiques.

En un món on els desafiaments climàtics i energètics són més urgents que mai, la transició cap a les energies renovables s'ha convertit en una necessitat imperiosa per preservar el nostre planeta i garantir un futur habitable per a les generacions futures.

Els dissenys aerodinàmics avançats i les millores en els processos de fabricació han permès als aerogeneradors produir més electricitat fins i tot amb vents més baixos. A més, la instal·lació de turbines a alta mar ha obert noves oportunitats per aprofitar vents més consistents i forts, contribuint significativament a la reducció d’emissions.

Emmagatzematge d’energia: superant la intermitència renovable

Una de les principals limitacions de les fonts d’energia renovable, com la solar i l’eòlica, és la seva intermitència. La producció d’electricitat depèn de les condicions climàtiques i de llum solar, cosa que pot generar fluctuacions en la generació. Tanmateix, els avenços en emmagatzematge d’energia estan jugant un paper crucial per abordar aquest desafiament.

Les empreses, com a actors clau en aquesta transformació, estan liderant el camí adoptant tecnologies netes i sostenibles que no només redueixen les emissions de carboni, sinó que també generen beneficis econòmics, socials i ambientals.

Les bateries de ions de liti s’han convertit en protagonistes de la transició energètica, en permetre l’emmagatzematge d’energia generada durant els períodes d’alta producció per al seu ús posterior. La capacitat d’emmagatzematge de bateries a nivell global s’ha duplicat el 2022, assolint els 16 gigawatts-hora, obrint la porta a una major integració de les energies renovables a la xarxa elèctrica i reduint la dependència de fonts no renovables.

Hidrogen verd: la revolució energètica en marxa

L’hidrogen verd, una tecnologia emergent amb el potencial de revolucionar la manera en què produïm i consumim energia, està guanyant terreny en la lluita contra els combustibles fòssils. A diferència de l’hidrogen gris, que es produeix a partir de gas natural i emet grans quantitats de CO2, l’hidrogen verd és completament net i no té emissions de carboni associades.

Aquest procés de producció, que implica l’electròlisi de l’aigua utilitzant electricitat generada a partir de fonts renovables, el converteix en un recurs essencial per descarbonitzar sectors difícils d’electrificar, com la indústria pesada i el transport marítim i terrestre. Les inversions en hidrogen verd han augmentat un 40% el 2020, amb països com Alemanya, Austràlia i el Japó liderant l’adopció d’aquesta tecnologia.

Foto: Shutterstock

Beneficis per a la societat i l’economia

Ocupació i creixement econòmic: forjant un futur sostenible

L’adopció de tecnologies netes no només és una resposta crucial al canvi climàtic, sinó que també té el poder de transformar les economies i generar ocupació. Segons l’Agència Internacional d’Energies Renovables (IRENA), s’espera que l’ocupació en el sector d’energies renovables assoleixi els 42 milions de llocs de treball per al 2050. Des de la instal·lació i manteniment de panells solars fins a la fabricació d’aerogeneradors i la gestió de sistemes d’emmagatzematge d’energia, la transició cap a fonts netes està generant una àmplia gamma d’oportunitats laborals. A més, la inversió en infraestructura sostenible i la investigació en tecnologies netes estimulen el creixement econòmic i fomenten la innovació en una varietat d’indústries.

Reducció de la contaminació: aire net per a un futur saludable

Un dels beneficis més tangibles de l’adopció de tecnologies netes és la millora de la qualitat de l’aire i la salut de les persones. La crema de combustibles fòssils emet no només CO2, sinó també contaminants de l’aire com diòxid de sofre i òxids de nitrogen, que contribueixen a la mala qualitat de l’aire i problemes de salut respiratòria.

A mesura que avancem cap a un futur més sostenible, és crucial que continuem impulsant la innovació, enfortint les polítiques i fomentant la col·laboració entre tots els sectors de la societat.

En substituir aquestes fonts d’energia per alternatives renovables, es redueix dràsticament l’emissió de contaminants atmosfèrics. Això no només ajuda a mitigar el canvi climàtic, sinó que també té un impacte immediat en la salut pública. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la contaminació de l’aire causa al voltant de 7 milions de morts prematures cada any, cosa que subratlla la importància de la transició cap a energies netes.

Independència energètica: alliberant-nos dels combustibles fòssils

La dependència dels combustibles fòssils planteja riscos per a la seguretat energètica i l’estabilitat econòmica dels països. Les fluctuacions en els preus del petroli i el gas poden tenir un impacte significatiu en l’economia i la balança comercial. Tanmateix, les fonts d’energia renovable ofereixen una solució per reduir la dependència de la importació de combustibles fòssils.

Les fonts d’energia renovable, com la solar i l’eòlica, són inherentment locals i estan disponibles en abundància en moltes regions. En aprofitar aquestes fonts de manera intel·ligent, els països poden diversificar les seves fonts d’energia i augmentar la seva seguretat energètica. A més, això fomenta la inversió en infraestructura interna i el desenvolupament de capacitats tecnològiques pròpies.

Desafiaments i superació: cap a un futur sostenible

Malgrat l’impuls significatiu cap a les tecnologies netes, persisteixen desafiaments tècnics i financers que s’han d’abordar per aconseguir una adopció massiva i exitosa. Un dels obstacles clau és la intermitència de les fonts renovables, com la solar i l’eòlica. La producció d’energia depèn de les condicions climàtiques i de llum solar, cosa que pot resultar en fluctuacions en la generació. Superar aquesta limitació requereix solucions d’emmagatzematge d’energia més eficients i econòmiques.

El finançament també continua sent un factor determinant. Encara que els costos de les tecnologies netes han disminuït significativament, encara es necessita una inversió considerable per infraestructura i desenvolupament tecnològic. Els governs, les empreses i les institucions financeres han de col·laborar per facilitar l’accés a finançament i fomentar la innovació en aquest espai.

Malgrat aquests desafiaments, exemples d’innovació i col·laboració estan il·luminant el camí cap a un futur sostenible. La creació de xarxes intel·ligents d’energia, que permeten una millor gestió de la demanda i la generació, és un exemple de com la tecnologia pot abordar la intermitència. Així mateix, els avenços en emmagatzematge de bateries, com les bateries d’estat sòlid, tenen el potencial de resoldre problemes d’emmagatzematge d’energia a gran escala.

Junts, podem superar els desafiaments i aprofitar les oportunitats que ofereix la transició energètica, construint un món més net, equitatiu i resilient per a les generacions venidores.

La col·laboració entre governs, empreses i societat civil és essencial per superar aquests desafiaments. Els governs poden implementar polítiques que fomentin la inversió en tecnologies netes i estableixin estàndards d’emissions més estrictes. Les empreses poden tenir un paper al invertir en investigació i desenvolupament i adoptar pràctiques més sostenibles. La societat en general també té un paper important a l’hora d’exigir un canvi cap a fonts d’energia més netes i de prendre decisions informades sobre el seu consum energètic.

En última instància, la superació d’aquests obstacles requerirà una combinació d’innovació tecnològica, lideratge polític i compromís global. A mesura que avancem cap a un futur més sostenible, és crucial que abordem aquests desafiaments de manera col·laborativa i determinada.