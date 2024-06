En un món cada cop més conscient de la necessitat de protegir el nostre planeta, les empreses de restauració han assumit un paper fonamental per impulsar el canvi cap a pràctiques més sostenibles.

D'esquerra a dreta: Adriana Bonezzi, directora General de Marques de restauració; Jose Miguel Herrero Velasco, director general de la Indústria Alimentària; Luis Quintiliano, president de McDonald’s Espanya; Paloma Cabral, directora Corporativa de McDonald’s Espanya i Javier Molero, director de Projectes i Agenda 2030 del Pacte Mundial de Nacions Unides Espanya.

María Velasco 28 maig, 2024

Entre elles, McDonald's s'ha posicionat com a líder indiscutible en aquest àmbit, demostrant un ferm compromís amb la sostenibilitat a través d'una àmplia gamma d'iniciatives innovadores. I és que en paraules de Luis Quintiliano, CEO de McDonald's a Espanya, “les empreses han d'atendre els compromisos amb el planeta amb fets i accions. És un repte i una necessitat tan rellevant com urgent que ens exigeixen els consumidors i que només es pot assolir amb la unitat de tots els actors socials i econòmics implicats”.

Compromesos amb l'eficiència energètica

McDonald's ha estat pioner en la implementació de mesures per reduir el consum d'energia als restaurants. Mitjançant la instal·lació de sistemes d'il·luminació eficients, equips de cuina d'última generació i sistemes de climatització optimitzats, la companyia ha aconseguit disminuir significativament les emissions de gasos d'efecte hivernacle. A més, l'aposta per les energies renovables ha estat una prioritat, amb més del 95% dels restaurants operant amb fonts d'energia neta.

D'esquerra a dreta: Nieves Álvarez, directora de Corporatiu i Sostenibilitat de LLYC; Javier Molero, director de Projectes i Agenda 2030 del Pacte Mundial de Nacions Unides Espanya; Paloma Cabral, directora Corporativa de McDonald’s Espanya i Adriana Bonezzi, directora General de Marques de restauració.

Un element clau en l'estratègia d'eficiència energètica de McDonald's és el monitoratge exhaustiu del consum elèctric en cadascun dels seus establiments. Això permet a l'empresa identificar oportunitats de millora i prendre mesures correctives de manera oportuna, tot garantint un ús racional i eficient dels recursos.

Un altre dels projectes més destacats en aquest àmbit és la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques als sostres dels restaurants. Aquesta iniciativa, que ja s'ha implementat en més de 150 establiments a Espanya, converteix McDonald's en un dels principals impulsors de la mobilitat elèctrica al país, en oferir punts de càrrega per a vehicles elèctrics a les seves instal·lacions. Per això, conscient de la importància de reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, McDonald's ha emprès una estratègia integral per fomentar la mobilitat elèctrica. Mitjançant aliances estratègiques amb empreses com Endesa i Iberdrola, la companyia ha aconseguit instal·lar carregadors de vehicles elèctrics en més de 150 dels seus restaurants, convertint-se en un referent en aquest àmbit. Per a Luis Quintiliano: “A McDonald's defensem que la nostra activitat ha de ser sostenible i responsable i que hem de ser un agent important de canvi i creixement per a les comunitats en què operem. Per això treballem per generar un impacte positiu a través del nostre lideratge, recolzant la nostra economia, la generació d'ocupació i l'origen local”.

Ruta de la mobilitat elèctrica

El 2023, McDonald's va dur a terme el "Sustainable eMobility Challenge", una ruta pel país per recolzar i difondre l'adopció de la mobilitat elèctrica. Aquesta acció forma part del moviment col·laboratiu "Happy Change", una iniciativa que busca impulsar un canvi d'hàbits i una conscienciació més gran sobre l'impacte de les accions al planeta.

Envasos sostenibles i reciclatge

La gestió dels envasos i el reciclatge són aspectes fonamentals en l'estratègia de sostenibilitat de McDonald's. L'empresa ha treballat de manera constant perquè els seus envasos siguin cada cop més sostenibles, reemplaçant els plàstics d'un sol ús per materials renovables, reciclats o certificats. Així, el 2024, més del 95% dels envasos de McDonald's provenen de fonts renovables, reciclades o certificades, i la companyia s'ha compromès a assolir el 100% per al 2025. Això representa un avenç significatiu en la transició cap a una economia circular, en què els materials es mantenen en ús en comptes de dependre de nous recursos.

Foto: Shutterstock

A més de la sostenibilitat dels envasos, McDonald's ha estat pionera en la instal·lació de papereres de reciclatge a les sales dels seus restaurants, facilitant la separació de residus per part dels clients. Així mateix, l'empresa col·labora amb organitzacions com Ecotic i Ecopilas per garantir el reciclatge adequat de bateries i residus elèctrics.

Cadena de subministrament sostenible

McDonald's també ha posat un èmfasi especial en la sostenibilitat de la seva cadena de subministrament. L'empresa treballa de la mà amb proveïdors i productors per implementar pràctiques innovadores i sostenibles, com ara el programa de "granges insígnia", desenvolupat en col·laboració amb Food Animal Initiative.

Un dels èxits destacats en aquest àmbit és la certificació Rainforest Alliance del seu cafè des del 2007. Aquesta certificació garanteix el cultiu sostenible del cafè, preservant els recursos naturals i assegurant el benestar de les comunitats productores. A més, McDonald's és la primera empresa de restauració que ven productes amb el logotip MSC (Marine Stewardship Council) a tots els països d'Europa on opera. Aquesta certificació avala que la cadena de subministrament de l’empresa compleix estrictes estàndards de traçabilitat i pesca sostenible.

Cap a la neutralitat climàtica el 2050

Amb la mirada posada en el futur, McDonald's ha establert l'objectiu ambiciós d'assolir la neutralitat climàtica el 2050. Per aconseguir-ho, l'empresa ha presentat nous objectius basats en la ciència, alineats amb l'escenari d’1,5°C de l'Acord de París.

Per a més informació accedeix a l'informe McDonald's sobre "Créixer per impactar en positiu".