Què tenen en comú la patata, el tomàquet i la fulla de tabac?

La resposta a aquesta pregunta pot sorprendre moltes persones, perquè en realitat tenen més en comú del que pugui semblar. No només comparteixen el seu lloc d'origen, Amèrica del Sud i el fet de pertànyer a la família de les solanàcies. També contenen nicotina de manera natural.

La fulla de la planta de tabac conté nicotina i és una cosa que tothom sap. Però el que potser no és tan conegut és que aquesta substància també es dona en certs aliments que consumim de manera habitual, ja que es crea a les arrels de les plantes, encara que no totes les espècies acaben produint-la a les fulles o als fruits. A més de les patates i els tomàquets, hi ha altres verdures que també inclouen la nicotina entre els seus components, com els pebrots, les albergínies o la coliflor.

D'on ve la nicotina?

La resposta és senzilla: de les plantes. Més concretament, i com comentàvem, es troba a la família de les solanàcies, entre les quals s'inclouen, per exemple, els tomàquets, les patates o les albergínies, però en concentracions molt baixes.

Algunes plantes, com les esmentades anteriorment, produeixen aquest compost orgànic alcaloide perquè els beneficia. Tot i això, l'objectiu principal d'aquesta substància química a les plantes es desconeix, però alguns estudis han demostrat que almenys una de les seves funcions és defensar-se dels atacs dels insectes.

Nicotina per reduir el dany associat a l'hàbit de fumar

La planta del tabac és sens dubte la que té més concentració de nicotina. La nicotina pot ser introduïda al cos a través dels pulmons, la boca i la pell, i la forma d'absorció en determina la velocitat i la quantitat. Un cop absorbida, ingressa al torrent sanguini i es distribueix, en diferents concentracions, a tots els teixits i òrgans, inclòs el cervell. Tot i que aquesta substància provoca efectes farmacològics sobre les persones, com l'augment de la freqüència cardíaca i la pressió arterial, i no estar exempta de risc i ser addictiva1, la ciència ha demostrat que la nicotina no és la principal causa de malalties relacionades amb l’hàbit de fumar.

El risc més gran associat a l'hàbit de fumar està en el fum produït en cremar una cigarreta. El procés seria: en encendre una cigarreta (amb l'encenedor) es desencadena el procés de combustió, al voltant dels 400ºC i arriba a assolir els 600ºC, i amb cada calada la temperatura pot passar dels 800ºC. Són aquestes altíssimes temperatures les que alliberen els alts nivells de substàncies químiques presents en el fum que inhala el fumador adult. Els estudis científics han demostrat que a mesura que la temperatura del tabac augmenta, els nivells de químics nocius s'incrementen, ja que: la combustió provoca que el fum resultant contingui més de 6.000 substàncies químiques, de les quals s'han arribat a detectar fins i tot 100 compostos perjudicials o potencialment perjudicials.

Cada any, milions de fumadors decideixen continuar fumant tot i saber que la millor decisió que poden prendre és deixar el tabac i la nicotina del tot. En concret, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que, avui dia, més de 1.000 milions de persones fumen al món, i aquesta xifra no sembla baixar, ja que calcula que el 2025 la xifra serà aproximadament la mateixa.

Actualment, els avenços tecnològics han permès el desenvolupament dels anomenats “productes lliures de fum”: productes que, en evitar la combustió, no produeixen fum sinó un aerosol o un vapor. En eliminar el fum, aquests productes poden reduir de manera significativa el nivell mitjà de químics nocius i potencialment nocius, cosa que els converteix en una millor elecció en comparació amb la possibilitat de continuar fumant cigarrets. És per això que aquestes alternatives lliures de fum recolzades per la ciència podrien exercir un paper positiu per a aquells fumadors adults que altrament continuarien fumant, tot i ser alternatives que no estan exemptes de risc i solen contenir nicotina.

On podem trobar nicotina de manera natural?

Quina de les següents afirmacions sobre l'exposició a la nicotina és correcta?