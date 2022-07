Què és el quitrà d'una cigarreta i com afecta la salut

El fum de les cigarretes tradicionals amaga més de 6.000 substàncies químiques, de les quals unes 100 són potencialment perjudicials, segons les autoritats de Salut Pública. I una és el quitrà.

Els fumadors que no han aconseguit abandonar l'hàbit tabàquic, ni deixar de consumir tabac i productes amb nicotina, han de saber què és el quitrà i com els afecta.

És probable que, a l'hora de parlar del quitrà present al fum de les cigarretes, hi hagi grans diferències entre el que normalment es pot pensar i sentir, i el que és en realitat. Encara que no es tracta d'un additiu del tabac, sí que és una substància química que forma part del fum que es produeix a través de la combustió de la cigarreta, i és un dels components més nocius del fum de la cigarreta.

De cap manera es tracta del material utilitzat per pavimentar les carreteres. Aleshores, què és? És un mesurament automàtic del pes de les partícules sobrants que queden al fum de la cigarreta, quan s'elimina la nicotina i l'aigua.

El quitrà és un component resinós format majoritàriament per substàncies químiques causants del càncer i altres substàncies químiques perjudicials presents en el fum de la cigarreta, que acaba sent un residu de color marró o groc del fum de la cigarreta.

Per què es genera el quitrà? Allò que el fum amaga

Tot i que els mètodes de càlcul del quitrà es basen en mètodes estandarditzats i automàtics, varien en funció del tipus d'assaig utilitzat. La dada resultant es pot veure escrita als paquets de cigarrets perquè els consumidors puguin tenir una certa informació. Però és important saber que la producció d'aquesta substància no replica el comportament dels consumidors en fumar al món real. A més, els nivells de quitrà, nicotina i monòxid de carboni que es donen en una marca de cigarrets poden variar per les diferències que puguin existir en la metodologia de prova utilitzades per diverses entitats de salut pública.

Per aquests motius, algunes agències de salut, com les de la Unió Europea, estan deixant d'exigir a les autoritats dels seus països que s'imprimeixin aquestes mètriques als paquets de cigarrets, ja que temen que puguin ser enganyoses per als consumidors.

A més, cal tenir en compte que les dades impreses als paquets no han d'indicar als fumadors les quantitats precises que inhalarien en fumar una cigarreta, i per tant no han de suposar que les xifres més baixes corresponen a marques de cigarretes més segures , més “sanes” o menys perjudicials que una altra.

Per tant, la millor opció per a la salut dels fumadors adults és sempre abandonar del tot l’hàbit tabàquic i el consum de productes amb nicotina. I si això no és possible, almenys optar sempre per alternatives sense fum que hagin demostrat científicament ser millors en comparació amb els cigarrets.

CombustiOFF: sense fum no hi ha quitrà

En general, el quitrà s'utilitza com a mesura en les cigarretes, a causa de la combustió que es produeix en cremar-lo. En analitzar el fum els científics han aconseguit determinar l'existència de milers de substàncies químiques alliberades per les altes temperatures que s'assoleixen, i com ja s'ha vist, prop de 100 han estat identificades per les autoritats de Salut Pública com a elements nocius i potencialment perjudicials. I aquests components estan connectats amb el desenvolupament de malalties relacionades amb el tabaquisme.

Mentrestant, les alternatives sense fum com els productes d'escalfament de tabac o les cigarretes electròniques emeten un aerosol, o “vapor”, la composició química del qual és totalment diferent de la del fum de la cigarreta a causa de l'absència de combustió.

Els productes lliures de fum científicament fonamentats estan dissenyats i desenvolupats per generar un aerosol que conté nivells molt més baixos de components tòxics en comparació amb les cigarretes, i la composició del residu és molt diferent, per la qual cosa el quitrà no és una mesura precisa per a les alternatives sense fum.

Així, per a aquells fumadors adults que continuaran fumant, l'opció de fer CombustiOFF a través de les alternatives sense fum, els permet escollir una sèrie de productes que, si estan validats científicament, poden oferir una reducció significativa en els nivells mitjans de substàncies químiques perjudicials i potencialment perjudicials en comparació amb el fum de les cigarretes. Sense oblidar que, encara que aquestes reduccions han d'estar provades producte per producte, no vol dir que siguin productes lliures de risc, ja que contenen nicotina.