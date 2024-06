Pel fum se sap on és el perill

Un perill per a la salut

¿Sabies que el fum està compost per partícules sòlides i líquides que, a causa de la seva mida microscòpica, poden arribar a zones molt profundes dels teus pulmons? A més, en els incendis, com a resultat de les altes temperatures que s'assoleixen, es produeixen gasos que són nocius per als éssers vius per la combustió dels materials que es cremen, i en funció d'aquests, canvia la composició tant de les partícules com dels gasos.

Així, de forma molt resumida, es podria dir que això és el que respirem quan hi ha fum, cal destacar que el més important és que aquestes micropartícules entren al nostre cos a través dels pulmons, cosa que provoca símptomes que poden ser passatgers, o suposar un seriós risc per a la salut.

¿El perill més gran de la cigarreta? El fum

Per això, si som conscients que el fum dels incendis ens indica l’existència d’un perill del qual hem de fugir i prendre mesures, no hauríem d’oblidar que el dels cigarrets també ho és. El motiu és el mateix: en el procés de combustió del tabac s'assoleixen altes temperatures que generen grans nivells de substàncies químiques.

Tant és així que en el fum de les cigarretes hi ha unes 6.000 substàncies químiques, de les quals les autoritats de salut pública han identificat que prop d'unes 100 són nocives o potencialment nocives. I, encara que el fum d'una cigarreta també conté nicotina, un component natural del tabac, però addictiu, són aquests alts nivells de substàncies nocives (i no la nicotina) la causa principal de les malalties relacionades amb l'hàbit de fumar.

Alternatives al problema de la combustió

Està demostrat que el fum és perillós per a la nostra salut. Per aquest motiu, la possibilitat d'eliminar-lo és la millor decisió que podem prendre, i gràcies a la inversió en ciència i tecnologia, s'han desenvolupat millors alternatives a la cigarreta sense combustió i sense fum.

Encara que sabem que la millor opció serà no començar a fumar, i en cas d'haver començat, deixar-ho com més aviat millor i per sempre, encara hi continua havent persones que no ho deixen. Per això, és important que aquests adults que altrament continuarien fumant coneguin tota l'evidència científica al voltant d'aquestes alternatives i puguin prendre decisions informades.

Aquestes alternatives lliures de fum, com són els dispositius per a tabac escalfat o la cigarreta electrònica, redueixen de manera significativa els nivells de substàncies químiques nocives que s'inhalen en comparació amb el fum d'una cigarreta. I és precisament perquè no cremen tabac, sinó que gràcies als seus sistemes electrònics escalfen a una temperatura controlada. I encara que aquests productes innovadors no estan exempts de risc i la majoria contenen nicotina (que és addictiva) continuen sent una opció millor que consumir cigarretes.

Per descomptat, cal avaluar científicament cada producte concret per identificar si es redueixen efectivament les emissions.