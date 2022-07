Per què les noves alternatives sense fum han vingut per quedar-se?

La tecnologia i els avenços científics han permès desenvolupar alternatives sense fum amb el potencial de ser menys perjudicials per als fumadors adults que mantindran l'hàbit de fumar.

Hi ha proves científiques que ja donen suport al fet que aquests productes lliures de combustió són una millor opció comparats amb seguir fumant cigarrets. Per això han arribat per quedar-se.

Els productes sense combustió, especialment aquells d'escalfament de tabac i les cigarretes electròniques, en evitar la combustió (és a dir, en no cremar res) no generen fum. D'aquesta manera s'aconsegueix fer CombustiOFF i evitar que, amb les altes temperatures a què s'arriba quan s'encén una cigarreta, s'alliberin les més de 6.000 substàncies químiques que formen part del fum, de les quals unes 100 han estat classificades per les autoritats de Salut Pública com a perjudicials o potencialment perjudicials.

CombustiOFF: tabac escalfat, no cremat

Els productes d'escalfament de tabac no necessiten combustió, no cremen el tabac i no produeixen ni fum ni cendres. I aquesta és la gran diferència que tenen aquests nous dispositius respecte a la cigarreta. Això és important ja que, en escalfar-lo, s'elimina el fum i l'aerosol que es produeix conté una concentració significativament menor de substàncies químiques perjudicials en comparació amb el fum. En aquest cas, el tabac s'escalfa a una temperatura prou alta per alliberar la nicotina i els sabors del tabac, però prou baixa per evitar que el tabac es cremi.

Cigarretes electròniques: sense tabac i sense fum

Els anomenats cigarrets electrònics han evolucionat molt des de la seva aparició al mercat el 2007. Per exemple, a Espanya aquests productes van començar a vendre's a principis del 2008 i se'ls coneixia també com a dispositius electrònics d'alliberament de nicotina. Aquests productes tampoc generen fum ja que escalfen una solució líquida que pot contenir nicotina i sabors per produir un aerosol que alguns anomenen vapor, d'aquí que també se'ls conegui com a vapejadors, i la creació del terme "vaping".

Conèixer millor les noves alternatives sense fum a les cigarretes

No hi ha una opció de risc zero. Per evitar qualsevol risc de dany associat a l'hàbit de fumar, el millor que un fumador pot fer és deixar de fumar o no haver començat mai a consumir qualsevol producte de tabac o nicotina. Tot i això, és important que aquells fumadors que no aconsegueixen deixar de fumar i que seguiran amb l'hàbit puguin triar alternatives sense fum, que -encara que no són innòcues- són millors en comparació amb seguir fumant cigarretes. És important recordar que els productes de tabac escalfat i la majoria de les cigarretes electròniques contenen nicotina. Aquesta és una substància addictiva que no està exempta de risc però que, tot i això, no és la principal causa de malalties relacionades amb l'hàbit de fumar.