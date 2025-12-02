Sectors que estan plantant cara al fum

En un context de canvis accelerats, tots els sectors avancen ràpidament, cosa que exigeix que les organitzacions apostin per la recerca i el desenvolupament de novetats alineades amb la sostenibilitat. La innovació, per tant, es posiciona com un element clau per resoldre reptes i generar solucions amb visió de futur.
El fum és una substància amb riscos per a la salut i que pot incrementar la probabilitat de desenvolupar, a curt i llarg termini, malalties cardiovasculars i respiratòries greus, segons l’American Cancer Society. Diferents sectors que durant el segle passat es van expandir, avui escriuen una nova història que passa per la innovació, deixant enrere el fum.
Avançar cap al vehicle elèctric
Segons dades del Parlament Europeu, l’any 2022 el transport domèstic per carretera es situava com el principal contaminant de la UE, molt per sobre de la indústria o l’agricultura. Amb l’objectiu de reduir la presència d’emissions a l’atmosfera, el sector de l’automoció fa anys que centra els seus esforços en la descarbonització mitjançant solucions com l’electrificació.
En aquest sentit, el transport per carretera ha d’accelerar el seu procés de transformació per assolir l’objectiu de reduir les emissions almenys un 55% per al 2030 i aconseguir una disminució del 90% dels gasos d’efecte hivernacle —respecte als nivells del 1990— d’aquí al 2050. La reducció del CO₂ a l’atmosfera contribueix, a més, a millorar la qualitat de l’aire i mitigar l’escalfament global.
Per construir el present i el futur de la mobilitat sostenible, és clau avançar en la creació d’infraestructures de recàrrega, ajustar el preu dels vehicles elèctrics a les necessitats reals dels usuaris i continuar innovant per desenvolupar bateries amb més autonomia.
La irrupció de la connectivitat en l’automoció també està impulsant nous usos del vehicle, especialment a les grans ciutats. Les plataformes de carsharing han convertit la mobilitat elèctrica en una realitat que limita la circulació de motors de combustió als nuclis urbans.
Una indústria més neta per millorar la qualitat de l’aire
El sector industrial és un altre dels grans generadors de contaminants que arriben a l’atmosfera. Tot i que es progressa cap a models productius més nets, moltes indústries continuen utilitzant gas natural, petroli o fins i tot carbó com a fonts d’energia, fet que provoca l’emissió de grans quantitats de substàncies que afecten la qualitat de l’aire.
La transició cap a l’electrificació requereix inversió en tecnologies netes, eficiència energètica i digitalització que permeti optimitzar processos i reduir emissions. L’aplicació de canvis amb un enfocament transversal —des de la fabricació fins a la logística— està empenyent les empreses a apostar per la innovació per minimitzar el seu impacte ambiental i millorar la qualitat de l’aire.
Tabac sense fum
Aquesta transformació també està arribant a sectors tradicionals com el de la indústria tabaquera. El fum del cigarret conté una gran quantitat de substàncies químiques nocives que el fumador inhala i que són la principal causa de les malalties relacionades amb fumar.
Amb els avenços de la ciència i la tecnologia, avui dia existeixen alternatives sense combustió ni fum, entre les quals hi ha els dispositius de tabac escalfat, els cigarrets electrònics i les bosses de nicotina. Aquests productes, en no cremar tabac, generen un aerosol o vapor substancialment diferent del fum del cigarret tradicional, i els nivells mitjans de substàncies tòxiques podrien veure’s reduïts.
Ara bé, aquestes alternatives sense fum no estan exemptes de risc i amb el seu ús generalment s’inhala nicotina, que és una substància addictiva. L’opció més recomanable per a la salut sempre serà deixar el consum de tabac i nicotina completament.
Philip Morris International (PMI) és un exemple de companyia que, des de fa gairebé dues dècades, aposta fermament per avançar cap a un futur sense fum. Segons l’empresa, ha invertit més de 14.000 milions d’euros en l’I+D de productes sense combustió ni fum i, actualment, aquests productes ja són presents en 100 mercats i representen el 41% dels ingressos nets totals de la companyia. De cara al 2030, PMI declara que aspira a ser una companyia majoritàriament lliure de fum i a estar més a prop d’acabar amb el cigarret tradicional.