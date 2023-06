El 2023 Suècia fa CombustiOFF. Tota una fita en salut pública

¿Sabies que un país es considera lliure de fum quan menys del 5% de la població adulta fuma? Així ho estimen tant la Xarxa Europea de Prevenció del Tabaquisme (ENSP) com l'Organització Mundial de la Salut, OMS. I només hi ha un país que està a punt d’aconseguir-ho.

La Unió Europea s'ha fixat l'objectiu de convertir-se en un espai sense fum el 2040 i assolir aquestes xifres per sota del 5% de fumadors en cada país. Encara que actualment els països membres estan lluny de superar aquest repte. Tots excepte Suècia, que espera situar-se el 2023 en aquesta marca, avançant-se 17 anys al que s'ha proposat, fins i tot avançant-se 2 anys a les seves pròpies previsions. La seva estratègia és tot un cas d’èxit que pot servir de referència per a altres països.

Sense fum el 2023: una fita en salut pública

Després d'assolir unes taxes de tabaquisme altes que van arribar a un 49% de fumadors entre la població masculina, Suècia ha aconseguit reduir els últims 15 anys les seves xifres globals: passant d'un 15% el 2008 a un 5,6% del 2022, tal com recull l'estudi ‘Smoke free Sweden 2022’, elaborat per la xarxa global d'experts en salut pública Health Diplomats. Ara, totes les tendències apunten que el 2023 serà l'any que trenqui aquest sostre del 5% i digui adeu al fum de la cigarreta oficialment.

Però, ¿quina ha estat la seva estratègia per assolir aquesta fita en salut pública? Principalment, s'han diferenciat en un aspecte clau: una visió holística i comprensiva del context en què es trobaven, acceptant que hi ha alternatives que la ciència avala com a millors opcions que continuar fumant.

Ara Suècia és un exemple que cal seguir gràcies a l'aplicació de mesures tradicionals de control del tabac de forma estricta i, en paral·lel, per l'ús de productes alternatius sense combustió menys nocius. D'aquesta manera, les seves autoritats han aconseguit que durant les darreres cinc dècades el consum de cigarrets hagi estat menys atractiu per als fumadors adults, mentre que les alternatives sense fum siguin accessibles, assequibles i acceptables per a aquells fumadors adults que, altrament, seguirien fumant.

Deixar la cigarreta salva vides

Coneixem els riscos per a la salut: fumar cigarrets o altres productes de tabac combustibles és la causa de mort més gran per malalties no transmissibles a tot el món. I malgrat els advertiments, actualment, més de mil milions de persones al món segueixen sent fumadors, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

El gruix de les malalties i morts relacionades amb el tabac tenen la causa, en última instància, en la inhalació del fum tòxic de les cigarretes, que es produeix per la combustió i que arriba fins als pulmons 1 .

Precisament, aquesta és la base en què se sustenta la ciència que hi ha darrere de les alternatives lliures de fum: eliminar la combustió de l'equació per disminuir de manera significativa els nivells mitjans de substàncies perjudicials o potencialment perjudicials presents en el fum de la cigarreta. Per descomptat, la millor manera d'evitar qualsevol risc és deixar de consumir tabac i nicotina del tot.

Segons els càlculs aportats a l'estudi ‘Smoke free Sweden’, només a la Unió Europea podrien salvar-se 3,5 milions de vides durant els propers 10 anys si s'implantessin les mateixes accions que han portat a terme les autoritats sueques. I és que les xifres oficials parlen per si soles: Suècia és un dels tres països amb el nombre més baix de morts per càncer de pulmó 2 , de la UE, amb una incidència de càncer un 41% inferior a la resta dels veïns europeus . El resultat és un 38% menys en la xifra total de morts per càncer 3 .

L'experiència de Suècia és una prova real de com eliminar la cigarreta redueix la mortalitat i la morbiditat per aquest problema un dels avenços més importants en la lluita contra les malalties no transmissibles (ENT), implementant polítiques que incloguin l'accés als productes sense combustió , ja que afavoreixen vèncer el tabaquisme i assolir un futur lliure de fums.

Apostar per un futur sense fum, com ha fet Suècia, salva vides.