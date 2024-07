¿T'imagines un futur sense cigarretes? Nosaltres sí

La història la fan les persones, però també les empreses, que són capaces d'aportar canvis i millores, gràcies a la feina que realitzen, ja que les seves innovacions poden arribar a impactar la societat, per reduir els riscos de certs hàbits ja implantats.

I aquesta és la història de Philip Morris i d'una indústria, la del tabac, que pertanyen a un sector tradicional, que parla d'uns productes que han canviat poc des que es van començar consumir. Tot i això, l'empresa tabaquera va decidir, ja fa uns quants anys, canviar la història utilitzant tot el potencial que ofereix la tecnologia i la ciència per revolucionar aquest mercat.

I és que pocs podien imaginar com un petit negoci que va fer els primers passos a mitjans del segle XIX a Anglaterra es convertiria no només en la companyia tabaquera més gran del món, sinó també en una empresa que destaca per productes innovadors, com els seus dispositius per a tabac escalfat.

Així, després de consolidar la seva activitat a nivell internacional, i amb l'arribada del nou segle, va decidir utilitzar tota la ciència i el coneixement acumulat per canviar les bases del que ja està establert.

Un any clau a la història: 2008

¿Una empresa tabaquera pot fer història en el seu sector i transformar la manera com els adults fumadors consumeixen tabac? Sí, però cal tenir en compte que els grans canvis a la societat es produeixen sempre sobre idees disruptives. I això és el que ha fet Philip Morris: s'ha proposat que les cigarretes es converteixin en objectes del segle XX, no del XXI.

A partir del 2008, sobre aquesta idea, la companyia va fer el primer pas per “reimaginar” un futur lliure del fum de les cigarretes i revolucionar el sector del tabac des de dins. Per això van posar el focus en el més nociu: el fum de la cigarreta, i van decidir reinventar la manera com es consumeix el tabac i eliminar la combustió de l'equació. Aquest any, Philip Morris va començar a escriure un nou capítol de la seva pròpia història i es va posar com a objectiu aconseguir com més aviat millor un futur sense fum. Per assolir aquest objectiu ha invertit, des de llavors, més de 12.500 milions de dòlars en investigació en el desenvolupament d'alternatives lliures de combustió i fum.

El resultat és que, tal com diu Jacek Olczak, CEO de PMI, els seus productes han evolucionat, igual que les persones que componen l’empresa i el seu propòsit. Una companyia que no ha deixat d'evolucionar per oferir noves maneres d'abordar l'hàbit de fumar per aquells adults que altrament continuaran fumant, i que s'ha proposat seguir treballant perquè, el 2030, dues terceres parts dels seus ingressos provinguin del seu negoci lliure de fum, on es troba el dispositiu per a tabac escalfat.

Eines per escriure un futur sense fum

Ara toca mirar endavant. Després de dècades de feina, Philip Morris ha aconseguit oferir alternatives als fumadors adults que altrament continuarien fumant, basades en l’evidència científica. El repte és reemplaçar com més aviat millor les cigarretes i deixar enrere la combustió, i per tant el fum, gràcies a l'ús d'alternatives menys nocives que la cigarreta.

Se sap que el fum de les cigarretes conté milers de substàncies químiques, de les quals, les autoritats en salut pública n’han catalogat unes 100 com a nocives o potencialment nocives.

I és que és aquest alt nivell de substàncies nocives la principal causa de malalties relacionades amb el tabaquisme. Per tant, encara que tothom sap que el millor és no començar a fumar, i si ja s'ha començat, la millor elecció és deixar completament l'hàbit; passar a aquestes alternatives sense fum, si continuem fumant, suposa una opció millor.

Dins d'aquestes alternatives sense fum, destaquen les cigarretes electròniques (o el que és el mateix, vapejadors) i els dispositius per a tabac escalfat. Cap d'aquests productes crema cap substància i, per tant, no generen ni fum ni cendra, però es diferencien en el fet que el tabac escalfat sí que conté tabac i, per tant, nicotina de manera natural; i les cigarretes electròniques escalfen una solució líquida que pot contenir nicotina agregada.

En tots dos casos, el que es produeix és un aerosol fonamentalment diferent del fum del cigarret que emet de mitjana nivells significativament menors de substàncies químiques nocives. Ara bé, cal recordar que aquestes alternatives no estan exemptes de risc i que amb el seu ús s'inhala nicotina, que és addictiva.