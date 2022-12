¿Per què Philip Morris vol un futur lliure de fum?

La societat està cada cop més a prop d'aconseguir una cosa que fa anys semblava impossible: un futur lliure de fum. I aquest és el projecte en què està immers Philip Morris, una empresa tabaquera en plena transformació tecnològica que ha aconseguit desenvolupar dispositius que, avalats per la ciència, eliminen el fum i redueixen el dany, encara que no són innocus.

La innovació i la ciència són la fórmula per aconseguir aquest futur sense fum. Ara cal oferir una alternativa a aquells fumadors adults que altrament continuaran fumant, i que tingui el potencial de reduir el dany que comporta l'hàbit de fumar.

La realitat ens ha demostrat que les polítiques actuals de cessació i prevenció no són suficients per mitigar el problema del tabaquisme, una altra via complementària és necessària: les estratègies de reducció del dany.

Un futur sense fum i sense cigarretes

L'Organització Mundial de la Salut estima que aproximadament 1.100 milions de persones fumen actualment, i preveu que aquesta xifra no disminuirà en els propers anys. Sens dubte, la millor opció per a totes aquestes persones seria abandonar completament tant el tabac com aquells productes que continguin nicotina.

No obstant això, per a aquells fumadors adults que mantindran l'hàbit, hem de posar a la seva disposició tota la informació existent sobre la ciència que avala les alternatives lliures de fum, perquè puguin prendre decisions informades.

Aconseguir la substitució progressiva de les cigarretes per alternatives sense fum comporta una aposta decidida per la innovació tecnològica amb una forta base científica, mitjançant estudis i investigacions.

¿Per què una empresa tabaquera treballa per eliminar el fum?

Encara que pugui semblar paradoxal, una companyia com Philip Morris, coneguda per ser una de les tabaqueres més grans i més antigues del món, també és una de les pioneres desenvolupant alternatives del segle XXI a les cigarretes, dispositius que eliminen la combustió i, per tant, el fum, que és la principal causa de les malalties relacionades amb l’hàbit de fumar.

Fa més de 10 anys, la companyia va començar un procés de transformació sense precedents al sector i que segueix liderant actualment. Fins ara, ha invertit més de 9.000 milions de dòlars per fer possible aquesta realitat i compta amb gairebé 1.000 científics de diferents disciplines, com ara biomedicina, farmacologia o toxicologia.

La tabaquera se situa al lloc 45 entre les empreses amb més sol·licituds de patents de la Unió Europea i suma més de 4.600 patents concedides sobre productes sense fum.

El futur de les alternatives lliures de fum

Des de Philip Morris asseguren que el seu principal objectiu és revertir l'impacte que els seus productes tenen en la salut, a través del desenvolupament i de la innovació tecnològica, procurant oferir millors alternatives per als fumadors adults que altrament continuarien fumant cigarretes. Com a conseqüència, si una proporció significativa canvia a productes potencialment menys nocius, es generarà un impacte positiu en la salut de la població general. És més, entre els seus propòsits hi figura deixar de vendre cigarrets en uns 15 anys a diversos països. Però, és clar, no és un objectiu que pugui aconseguir Philip Morris de manera individual; els cal la col·laboració de la resta de parts interessades, com les autoritats públiques i les comunitats mèdica i científica.

Altres objectius que la companyia s'ha marcat per als propers anys són1:

Que més de 40 milions de fumadors adults a nivell global hagin canviat als dispositius sense fum i hagin deixat de fumar cigarretes el 2025.

adults a nivell global hagin canviat als dispositius sense fum i hagin deixat de fumar cigarretes el 2025. Aconseguir que més del 50% dels ingressos nets totals de la companyia procedeixin de les alternatives lliures de fum el 2025.

totals de la companyia procedeixin de les alternatives lliures de fum el 2025. Que el 100% dels dispositius electrònics lliures de fum estiguin equipats amb tecnologia de verificació de l’edat. Un compromís sobre el qual treballa seriosament per evitar l’ús de productes de tabac i nicotina entre menors.

La cooperació és necessària per assolir objectius

Si els països aconsegueixen coordinar els seus esforços per desenvolupar uns marcs reguladors apropiats al voltant dels dispositius lliures de combustió, i la comunitat científica avalua objectivament les evidències científiques existents i hi contribueix generant els seus propis estudis, la cigarreta podria arribar a ser un objecte del segle XX, a partir de la propera dècada.

Aquest canvi d'enfocament ja s'ha produït en països com els Estats Units on l'Agència Americana del Medicament, la FDA, reconeixia el 2017 el paper que les alternatives sense fum poden tenir en la millora de la salut pública i l'any 2020 completava el procés d'aplicació de “Producte de Tabac de Risc Reduït Modificat” del sistema d'escalfament de tabac de Philip Morris, fet que va suposar una fita molt important per a l'evolució del sector cap a un món sense fum.

En definitiva, hi ha la possibilitat d'ajudar a combatre l'impacte que genera el tabaquisme en la salut pública si aconseguim complementar les estratègies existents de prevenció i cessació amb un enfocament de reducció del dany, que afavoreixi que els fumadors adults que altrament continuarien fumant cigarretes canviïn a millors alternatives, revertint-ho en un impacte positiu en la salut pública.

