Quan l'empresa conflueix amb la sostenibilitat

És indiscutible que la crisi climàtica és una amenaça global i existencial, però no tots ens enfrontem igual a les seves conseqüències. La desigualtat agreuja els efectes d'aquest canvi climàtic i provoca, entre d'altres, migracions forçoses o desplaçaments de població per falta d'accés a l'aigua, el sanejament o la seguretat alimentària.

Que aconseguim evitar les pitjors conseqüències del canvi climàtic dependrà en gran mesura de la manera com la comunitat internacional adopti un enfocament basat en els drets humans per mitigar aquest canvi i adaptar-nos-hi.

En aquest sentit, les empreses han d'alinear les polítiques i les estratègies amb el compliment d'una sèrie de principis universals i alinear-se amb el concepte de desenvolupament sostenible que requereix un enfocament integral que té en compte tant el desenvolupament econòmic com la cura del medi ambient.

En l'eix central d'actuació

Segons l'informe de la Contribució de les empreses espanyoles a l'Agenda 2030, realitzat pel Pacte Mundial de Nacions Unides en col·laboració amb el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, 9 de cada 10 empreses a Espanya ja han engegat accions de sostenibilitat; mesures com la conciliació laboral, el teletreball, els plans de digitalització, l’ús d’energies renovables o l’adopció de models d’economia circular (en lloc del model d’economia lineal). Cada cop més empreses són conscients que el canvi climàtic no només afecta el medi ambient, sinó també el benestar socioeconòmic de les persones.

I, encara que sembli paradoxal, sectors tradicionals com el del tabac també estan fent un pas endavant en matèria de sostenibilitat. Com és el cas de la multinacional Philip Morris, on afirmen que “l’objectiu és contribuir a la justícia climàtica en les diferents etapes de la nostra cadena de valor, i hem posat en marxa diversos programes orientats a la protecció del clima, així com a la protecció i promoció dels drets humans”.

En aquest sentit, des de la companyia asseguren la sostenibilitat és més que un mitjà per minimitzar les externalitats negatives i mitigar els riscos alhora que es maximitza l'eficiència operativa i l'optimització dels recursos. A mesura que es transformen, ho veuen “com una oportunitat fonamental per a la innovació, el creixement i la creació de valor a llarg termini, impulsada per l'impacte i amb un propòsit”.

Una tabaquera pot ser sostenible?

Després de detectar dos focus importants sobre els quals treballar, des de fa ja algun temps, Philip Morris ha engegat canvis en allò que produeix (impacte del producte) i en com es produeix (impacte operacional). Per això, ha redissenyat el marc en què es desenvolupen els seus criteris EGS (de l'anglès Enviromental, Social and Governance), és a dir, aquells factors que fan referència al medi ambient, a l'impacte sobre la comunitat i l'entorn social, i finalment tot allò que té

Per tant, respecte a l'impacte social generat pels seus productes, la companyia afirma: “L’externalitat negativa més gran i més urgent que la nostra estratègia pretén abordar és l'impacte sobre la salut del consum de cigarretes”. Per això, fa més d'una dècada que inverteix grans quantitats de recursos per innovar i desenvolupar solucions que puguin contribuir a resoldre alguns dels reptes més urgents de la societat: “es tracta de la contribució més important que podem fer a la salut pública i és la pedra angular del propòsit i l'estratègia empresarial de PMI”.

D'altra banda, respecte a la cadena de valor, el focus recau sobre la gestió responsable de les seves operacions, tant des d'un punt de vista social com mediambiental, com ara:

Fomentar els espais de treball inclusius i impulsar la igualtat d'oportunitats de creixement dins de la companyia.

Millorar la qualitat de vida de treballadors i col·laboradors de la cadena de subministraments.

Prendre consciència del canvi climàtic per abordar polítiques més ambicioses que ajudin a frenar l'escalfament global i lluitar contra la crisi climàtica que viu el planeta, compromesos amb les mesures adoptades a l'Acord de París.

Protegir la natura, a través de polítiques mediambientals que van més enllà de la gestió dels recursos naturals, sinó que també s'implica en l'enriquiment i la protecció de la natura.

"Estem convençuts que la millor manera d'aconseguir un canvi significatiu i sòlid és transformant des de dins cap a fora, col·laborant de forma constructiva amb les diferents parts de la societat i, en última instància, substituint les cigarretes per productes sense fum." Emmanuel Babeau, Director Financer de PMI.