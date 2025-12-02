Desmuntant mites: ciència i informació sobre les noves alternatives

Què diu la ciència sobre la nicotina?
Quan es parla del paper de la nicotina, un dels mites més estesos és que aquesta substància és el principal agent perjudicial del tabac. Tanmateix, Maribel Biezma assenyala que l’evidència científica indica que les malalties greus associades al tabaquisme, com el càncer o les patologies cardiovasculars, s’originen principalment en la combustió del tabac, que genera fum amb milers de substàncies químiques nocives, mentre que la nicotina és una substància addictiva i no està exempta de risc.
Eliminar la combustió redueix l’exposició a compostos nocius, i encara que la manera més segura de protegir la salut és no consumir ni tabac ni productes amb nicotina, per a aquells que no ho aconsegueixen, existeixen alternatives que representarien una opció menys perjudicial.
Quines diferències hi ha entre vaporitzar i fumar cigarrets?
“La diferència fonamental és la combustió”, assegura la científica, ja que fumar implica cremar tabac (que conté nicotina de manera natural), cosa que produeix fum. És en el fum on es troba un alt nivell de substàncies químiques nocives, que són la principal causa de malalties relacionades amb fumar.
Amb el vapeig, s’elimina el procés de combustió perquè s’escalfa un líquid (sovint amb nicotina) i, com que no es crema cap matèria, el vapor que s’allibera és un aerosol fonamentalment diferent del fum del cigarret tradicional. “En països com el Regne Unit, on s’ha investigat extensament el cigarret electrònic, els estudis disponibles indiquen que l’exposició a substàncies tòxiques pot ser menor en les persones que vapejen en comparació amb els fumadors”, comenta la responsable de Scientific Engagement de Philip Morris Spain, tot i que aquests resultats corresponen a contextos específics i no impliquen que els productes siguin segurs ni lliures de riscos.
“Tot i que la millor decisió que pot prendre qualsevol fumador és deixar completament de consumir tabac i nicotina —o no haver començat mai—, la ciència demostra que canviar totalment a alternatives sense fum és una opció menys nociva que continuar fumant cigarrets tradicionals. És important recordar que aquestes alternatives no són innòcues i que solen contenir nicotina, que és addictiva”, subratlla.
Quins són els efectes de les bosses de nicotina a Suècia?
Per a Maribel Biezma, hi ha un gran desconeixement sobre les bosses de nicotina a causa de la manca d’informació científica accessible. Per exemple, a Suècia, el seu ús està àmpliament estès i s’ha observat una reducció significativa de la taxa de fumadors, situant-se per sota del llindar del 5% que l’OMS considera necessari per declarar un país “lliure de fum”.
Tot i que el país nòrdic manté un nivell de consum de nicotina similar a la mitjana europea, fa dècades que utilitzen productes d’ús oral com el snus i les bossetes de nicotina. Aquestes alternatives no generen combustió ni fum, cosa que podria implicar una reducció substancial de l’exposició a substàncies nocives. Segons les últimes dades, Suècia registra un 41% menys d’incidència de càncer de pulmó i menys de la meitat de les morts relacionades amb fumar que els seus veïns europeus, si bé aquestes estadístiques reflecteixen contextos específics i no poden extrapolar-se automàticament a altres països. Segons declara la química i doctora en medicina, l’experiència sueca demostra que, juntament amb polítiques de prevenció i cessació, “aquestes alternatives poden contribuir a reduir les taxes de tabaquisme i les malalties associades”.
A més, organismes com la FDA dels Estats Units, l’agència reguladora més important en matèria de salut, han dut a terme revisions científiques exhaustives i han arribat a aprovar la comercialització d’un tipus de bosses de nicotina, concloent que aquests productes presenten un risc significativament menor de malalties greus en comparació amb els cigarrets tradicionals, tot i que això no implica que siguin segurs ni que el seu consum estigui exempt de riscos.
Com es treballa per reduir els danys de l’hàbit de fumar?
La ciència ofereix eines fonamentals per mitigar els efectes del tabaquisme. “Gràcies a la investigació, avui comptem amb alternatives que eliminen la combustió, el principal factor de dany en el tabaquisme. Aquestes innovacions permeten reduir l’exposició a algunes substàncies tòxiques, oferint opcions menys perjudicials —i no exemptes de riscos— per a aquells que no aconsegueixen deixar de fumar”, comenta la científica.
L’evidència científica és útil per orientar cap a polítiques públiques més eficaces, dissenyar regulacions proporcionals al risc real de cada producte i desenvolupar campanyes de conscienciació basades en fets, no en prejudicis. En el cas de Philip Morris, declara que “tota la nostra ciència està disponible, precisament, perquè puguem tenir un diàleg i un debat real al voltant de les nostres alternatives i de les evidències que les sustenten”.
Per què és necessari desmuntar els mites?
Els rumors sobre les alternatives sense fum persisteixen perquè els mites es difonen amb més rapidesa que les dades científiques, especialment en contextos on existeixen reticències socials o polítiques”, destaca Biezma. Aquest escenari subratlla la importància de garantir que tant els professionals sanitaris com els consumidors disposin d’informació clara, contrastada i basada en l’evidència. Només així podran prendre decisions informades.
Des de l’àrea de Scientific Engagement de Philip Morris Spain, l’experta conclou que el veritable repte és promoure un debat rigorós i fonamentat en la ciència “sobre el paper que aquestes alternatives poden desempenyar per accelerar la desaparició del cigarret tradicional i generar un impacte menys nociu en la salut pública”.