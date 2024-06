Confusió al voltant de l'hàbit de fumar: ¿saps què és el més nociu?

Que fumar és perjudicial és una dada contrastada científicament. Tampoc no hi ha dubte sobre el fet que la millor decisió que es pot prendre és no començar en aquest hàbit i, si ja s'ha començat, la millor opció és sempre deixar completament el tabac i la nicotina1, perquè provoca malalties greus i és un hàbit addictiu.

I, malgrat els grans esforços de governs i institucions en la implementació de les tradicionals polítiques de prevenció i cessació del tabaquisme, actualment hi ha prop de 9 milions de fumadors a Espanya, més de 1.000 milions a tot el món.

Conceptes erronis sobre l'hàbit de fumar

Hi ha encara una gran desinformació al voltant de l'hàbit de fumar i les alternatives a la cigarreta. Alguns d’aquests conceptes erronis poden dificultar la presa de decisions informades dels fumadors adults que no deixen de fumar.

Per exemple, sovint hi ha un cert desconeixement sobre el paper de la nicotina com a causant de malalties relacionades amb el tabaquisme, i això pot actuar com una barrera que impedeixi als adults, que altrament continuarien fumant, considerar l'ús d'alternatives sense fum al seu lloc. La nicotina és una de les raons per les quals els adults fumen, juntament amb altres factors, com el sabor i el ritual. És addictiva i no està exempta de risc, però no és la causa principal de malalties relacionades amb el fet de fumar.

Aleshores, ¿què és el més nociu? En encendre una cigarreta, es desencadena un procés de combustió que arriba a temperatures altíssimes, i es genera fum. Aquest fum conté més de 6.000 substàncies químiques, de les quals al voltant de 100 han estat identificades per les autoritats de salut pública com a nocives o potencialment nocives. Són aquests elevats nivells de substàncies químiques tòxiques presents al fum d'una cigarreta la causa principal de les malalties relacionades amb fumar, no la nicotina.

Dades clau sobre les alternatives sense fum

Una enquesta realitzada a Espanya per l'agència de recerca independent Povaddo el 2023 (encarregada per Philip Morris Spain) ens revela que prop de la meitat dels enquestats (45%) afirmen haver rebut informació contradictòria o poc clara sobre les cigarretes electròniques o els dispositius d'escalfament de tabac en els darrers sis mesos.

Així mateix, 7 de cada 10 fumadors adults espanyols considerarien canviar a alternatives menys perjudicials si tinguessin clares les diferències amb les cigarretes i la ciència que hi ha al darrere.

La clau d'aquests nous productes sense combustió és que no cremen el tabac i, per tant, no generen fum, cosa que redueix de manera significativa els nivells mitjans de substàncies químiques nocives generades en comparació amb el fum de la cigarreta.

Per tot això és tan important comptar amb informació avalada per l'evidència científica. Els mites i els conceptes erronis estan per tot arreu, i pot resultar difícil identificar-los. I per això, tots mereixem accedir a informació precisa i conèixer les dades per prendre decisions informades, especialment quan es tracta de l'hàbit de fumar.

1La nicotina és una substància addictiva present de manera natural a la full de tabac. Tot i que no és la principal causa de les malalties relacionades amb l'hàbit de fumar, no és innòcua i està contraindicada per a determinats perfils (menors, embarassades, lactants, diabètics, persones amb hipertensió o insuficiències cardíaques).