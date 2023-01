Les millors empreses per treballar són les que atrauen talent

Les empreses considerades bons llocs per treballar són aquelles que finalment tenen més fàcil captar el talent. Tots dos objectius, ser una bona empresa i captar talent són reptes a què s'enfronten cada dia les empreses. Què han d'oferir per aconseguir-ho?

En els darrers anys, no només han canviat les polítiques empresarials, sinó també la manera de configurar una empresa. Accionistes i grups d'interès volen un altre tipus de resultats i escullen apostar per aquelles organitzacions que construeixen i tornen a la societat allò que n'obtenen. Ara aspectes com la cura del medi ambient, la inclusió, la igualtat i la diversitat prenen el protagonisme d'aquestes polítiques, i es reforcen amb aspectes com ara la felicitat, el suport a la carrera professional dins de la pròpia organització i la conciliació amb la vida personal.

Però ser una bona empresa té altres recompenses. A més del suport d'accionistes, grups d'interès i societat en general, són les que atrauen i retenen el talent.

Els sectors tradicionals també es reinventen

A priori, podria semblar que una companyia tabaquera no és el lloc per parlar de sostenibilitat o de noves fórmules de contractacions, però la realitat és molt diferent.

Les empreses treballen per ser atractives i atreure nous fitxatges, sense perdre el talent que ja tenen. Però ¿què busquen els professionals? Transparència i benestar. Busquen una sèrie de valors que van més enllà del salari o de les vacances. Ara, tal com destaca Patricia Guisasola, directora de Recursos Humans de Philip Morris per a serveis globals: “es cerca treballar amb líders que inspirin i en projectes que motivin”, i tot això en un bon ambient de treball i amb una flexibilitat que permeti conciliar segons les necessitats i expectatives de cada persona.

En definitiva, una bona empresa és aquella que crea un espai on els seus empleats se senten a gust i amb uns valors comuns.

Smart Work: a la recerca de models de treball flexibles

La iniciativa “Smart Work” va sorgir després de la pandèmia per Covid-19, en què la companyia va decidir flexibilitzar la seva forma de treball en base a una màxima: la confiança mútua entre empleat i empresa. En aquest sentit, Philip Morris Spain va consultar els seus empleats i 9 de cada 10 van triar tornar a les oficines centrals de Madrid en format híbrid. D'acord amb això, els empleats van acordar tornar el 60% de la jornada de treball des de casa i un 40% en format presencial.

Gràcies a la filosofia Smart Work, Philip Morris Spain ha aconseguit generar un valor afegit per als empleats, i de altra banda, oferir la possibilitat que cadascú organitzi el seu temps en pro d'una conciliació més gran entre l'àmbit personal i laboral. La digitalització ha impulsat la connexió entre empleats a tots els nivells de l'organització i aquest model híbrid pretén continuar potenciant-lo. “Com a companyia, estem convençuts que aquest format ens ajudarà a avançar més i millor cap a un futur lliure del fum de la cigarreta”, va apuntar Guisasola.

Igualtat i diversitat per retenir el talent femení

Un altre dels reptes de la companyia a nivell global és millorar l'equilibri de gènere en els seus llocs de treball, i els números confirmen avenços molt positius en aquest aspecte. Al tancament del 2022, l'empresa ha aconseguit que el 40% dels llocs directius estiguin coberts per dones. Gràcies a aquest treball, Philip Morris ha estat certificada novament per la fundació independent Equal-Salary per la seva aposta per la igualtat de remuneració i per un treball d'igual valor entre tots els seus empleats, en els més de 90 països on opera. Aquest objectiu també l’ha aconseguit la seva filial a Espanya, Philip Morris Spain.

Segons declaracions de Silke Muenster, directora de Diversitat de PMI: “Ha estat un esforç de tota l'empresa que ha exigit la responsabilitat de tothom. Estic encantada que hàgim assolit el nostre objectiu a temps, però reconec que encara ens queda molt de camí per recórrer en el nostre viatge cap a la diversitat, l'equitat i la inclusió. Amb això al cap, ens fixem com el nostre proper objectiu: aconseguir un 35% de dones en càrrecs d'alta direcció el 2025”.

Felicitat, una fórmula d'èxit

Segons expliquen els psicòlegs, la felicitat és un estat emocional positiu a què les persones arriben quan han complert els seus objectius i desitjos. Així que, ¿per què no tenir empleats feliços? Segons l'estudi “Felicitat i Treball”, realitzat per la consultora Crecimiento Sustentante, quan els treballadors són feliços al seu lloc de treball presenten fins a 33% més energia i dinamisme, millor adaptació als canvis i incrementen fins a un 88% la productivitat.

Es tracta d'un avantatge estratègic que des de Philip Moris Spain han sabut canalitzar per atraure i fidelitzar talent, a més d'aconseguir tenir treballadors feliços i compromesos amb la feina.